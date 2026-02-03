أخبار الاتحاد اليوم | وداعاً "الحكومة" .. ورونالدو "يُفرج" عن صفقة النصيري ورسالة عاطفية من بنزيما!

وجّه النجم الفرنسي كريم بنزيما، رسالة وداع عاطفية لجماهير الاتحاد، معلناً نهاية رحلته مع العميد وانتقاله رسمياً إلى الغريم التقليدي الهلال.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي: "هذا الفصل وصل إلى نهايته، لكن الاحترام والامتنان سيبقى دائماً.. شكراً للنادي، للموظفين، لزملائي، وبشكل خاص للجماهير على الترحيب والحب".

وأضاف "الحكومة": "هذه الرحلة منحتني الكثير.. أغادر ورأسي مرفوع، وفخور بارتداء هذه الألوان.. أتمنى لكم الأفضل فيما هو قادم".