أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تحديد موقف ديابي وبنزيما من ديربي جدة .. وكونسيساو يستقر على بديل سعد الموسى
- Getty Images Sport
كونسيساو يحدد بديل سعد الموسى أمام الأهلي
يواصل فريق الاتحاد استعداداته المكثفة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في ديربي جدة المنتظر الذي يحمل طابعًا خاصًا بين الغريمين.
وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، سيحسم خلال التدريب الختامي الجمعة هوية اللاعب الذي سيعوض غياب المدافع سعد الموسى في خط الدفاع إلى جانب البرتغالي دانيلو بيريرا.
وتعرّض الموسى لإصابة قوية بكسر في الكاحل خلال مشاركته في تدريبات الأربعاء الماضي، ما اضطر الجهاز الفني إلى استبعاده من حسابات اللقاء المنتظر.
وأوضحت المصادر أن كونسيساو يفاضل حاليًا بين ثلاثة أسماء لتعويض الغياب، هم: حسن كادش، الصربي سيميتش، ومحمد برناوي، على أن يُحسم القرار النهائي بعد المناورة التكتيكية التي سيجريها الفريق مساء الجمعة.
ويختتم العميد تحضيراته بفرض تدريبات تكتيكية مكثفة للوقوف على الجوانب الفنية والخططية، بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين، باستثناء البرازيلي فابينيو الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف عقب طرده في المباراة الماضية أمام الخليج.
موقف موسى ديابي من ديربي جدة
شهدت تحضيرات فريق الاتحاد لمواجهة الأهلي في ديربي جدة المرتقب، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مستجدات لافتة على صعيد الغيابات والجاهزية الفنية داخل صفوف الفريق.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فقد قرر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو إراحة النجم الفرنسي موسى ديابي من المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الخميس، حيث اكتفى اللاعب بأداء تدريبات استشفائية داخل الصالة الرياضية، في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني للحفاظ على جاهزيته البدنية قبل اللقاء المنتظر.
ومن المنتظر أن يشارك ديابي بشكل طبيعي في المران الختامي للفريق، مساء الجمعة، قبل الدخول في المعسكر المغلق استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي على ملعب "الإنماء".
وشهدت الحصة التدريبية ذاتها عودة النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما إلى التدريبات الجماعية بعد غيابه في الفترة الماضية، ليمنح كونسيساو دفعة معنوية كبيرة قبل خوض الديربي الذي يسعى خلاله الاتحاد إلى استعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من مراكز المقدمة.
- Getty Images Sport
بنزيما يعود لصفوف الاتحاد ضد الأهلي في الديربي
تنفّس أنصار الاتحاد الصعداء بعدما تأكدت جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة في ديربي جدة المرتقب أمام الأهلي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان بنزيما قد تعرض لإصابة في القدم خلال مواجهة فريقه أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء الماضي، ما أثار مخاوف جماهير العميد من احتمالية غيابه عن اللقاء المنتظر.
لكن الفحوصات الطبية جاءت مطمئنة، حيث شارك المهاجم الفرنسي في تدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس بشكل طبيعي، بعد أن خضع رفقة زملائه الأساسيين لتمارين استرجاعية يوم الأربعاء عقب الفوز الآسيوي بثلاثية نظيفة.
وظهر بنزيما في حالة بدنية جيدة خلال المران، مما منح المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو دفعة قوية قبل الديربي، الذي يتطلع خلاله الاتحاد إلى تقليص الفارق النقطي مع الأهلي وتحسين موقعه في جدول الترتيب.
ويُختتم استعداد الفريق الجداوي مساء الجمعة بمران مغلق على ملعبه، سيحسم خلاله كونسيساو هوية المحترفين الأجانب الثمانية الذين سيدخلون قائمة الفريق لمواجهة الأهلي.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
دخل نادي الاتحاد غمار الموسم الكروي 2025-2026 وسط آمالٍ كبيرة من جماهيره بمواصلة حصد الألقاب، إلا أن البداية جاءت دون التطلعات، بعد أن ودّع الفريق بطولة كأس السوبر السعودي مبكرًا بالخسارة أمام النصر بنتيجة (1-2) في نصف النهائي، وهي نتيجة تركت خيبة أمل واضحة لدى عشّاق “العميد” الذين كانوا ينتظرون موسمًا أكثر استقرارًا.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يتمكن الاتحاد من فرض هيمنته المعتادة في الجولات الأولى، إذ خاض سبع مباريات حتى الآن، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمتين أمام الهلال والنصر، ما وضع الفريق في موقفٍ وسط جدول الترتيب وأثار تساؤلات حول مدى جاهزيته للمنافسة على اللقب.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد واجه الفريق بداية صعبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بفوزٍ كبير على الشرطة العراقي (4-1)، ليُعيد الأمل لجماهيره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
ورغم التذبذب في النتائج، يُجمع المراقبون على أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى إعادة الانضباط التكتيكي للفريق وفرض أسلوبه القائم على التنظيم الدفاعي والسرعة في التحول الهجومي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت ملامح التحسن تظهر بوضوح؛ إذ نجح الاتحاد في إقصاء النصر من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزٍ مثير (2-1)، قبل أن يقدّم واحدة من أكثر مباريات الدوري جنونًا بتحويل تأخره بأربعة أهداف أمام الخليج إلى تعادل 4-4، ثم أكّد انتفاضته بفوزٍ لافت على الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان الاتحاد قد أنهى علاقته بالمدرب الفرنسي لوران بلان في نهاية سبتمبر الماضي، بعد تراجع الأداء رغم تتويجه بالثنائية المحلية في الموسم المنصرم، ليعلن لاحقًا التعاقد مع كونسيساو، الذي عاد إلى التدريب بعد فترة توقف أعقبت رحيله عن ميلان الإيطالي.