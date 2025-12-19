Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | الرغبة في ضم لاعب آرسنال السابق .. خطة سيرجيو كونسيساو واستبعاد حسام عوار من كأس إفريقيا

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • الاتحاد يخطط للتعاقد مع لاعب آرسنال السابق!

    أعلن الإعلامي الرياضي نيكولو شيرا، اهتمام نادي الاتحاد بصفقة شتوية مهمة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    شيرا كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع البرتغالي نونو تافاريس، ظهير أيسر نادي لاتسيو الإيطالي.

    وأشار شيرا إلى أن العملاق الإنجليزي آرسنال، يملك نسبة 35% من أي عملية بيع لتفاريس؛ وذلك وفقًا للعقد المبرم مع لاتسيو.

    لاتسيو استعار الظهير البرتغالي البالغ من العمر 25 سنة، في موسم 2024-2025، قادمًا من صفوف نادي آرسنال؛ قبل شرائه بشكلٍ نهائي مقابل 5 ملايين يورو، صيف العام الحالي.

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ضربة قوية.. استبعاد حسام عوار من كأس أمم إفريقيا!

    تعرض النجم الجزائري حسام عوار، متوسط ميدان نادي الاتحاد، لضربة موجعة؛ وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المملكة المغربية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

    الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن في بيانٍ رسمي، استبعاد عوار من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس أمم إفريقيا؛ بسبب الإصابة.

    وقال البيان: "تعرض لاعب خط الوسط حسام عوار لآلام عضلية، خلال الحصة التدريبية الأخيرة؛ ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية، والتي أكدت تعرضه لإصابة".

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    مستجدات الاتحاد.. من خطة كونسيساو إلى دعم "الاستقطاب"

    معسكر دبي يغير خطة الاتحاد .. "تجربة كونسيساو" تفتح باب التجديد لعقد فابينيو بشرط وحيد!

    مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، بات مستقبل العديد من النجوم، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على المحك، في الوقت الذي استقرّ فيه المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على تجديد عقود "3" أجانب فقط.

    ومن المقرر أن يدخل عدد من لاعبي الاتحاد "الفترة الحرة"، في يناير القادم، حيث تنتهي عقودهم صيف 2026؛ وأبرزهم "كريم بنزيما، دانيلو بيريرا، نجولو كانتي، فابينيو، حسن كادش، يان كارلو سيميتش، عبدالعزيز البيشي، حسن كادش وعوض الناشري".

    كأس العرب 2025 | "ربي عوضني عن السنوات العجاف" .. رسالة قديمة تثبت أن عبدالرزاق حمدالله "قول وفعل" على طريقة كريم بنزيما

    نجح النجم عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، في قيادة منتخب المغرب "الثاني"؛ للتتويج بلقب كأس العرب "فيفا 2025".

    حمدالله سجل هدفين؛ ليقود المنتخب المغربي للفوز (3-2) على نظيره الأردني، ضمن منافسات نهائي كأس العرب.

    وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها أسود الأطلس، اللقب العربي الغالي؛ وذلك بعد نسخة عام 2012.

    بعد اقتراب شركات من الاستحواذ على الهلال والاتحاد .. الكشف عن موقف برنامج الاستقطاب من دعم الأندية بصفقات ضخمة!

    انتشرت بعض الأخبار عن احتمالية ابتعاد برنامج الاستقطاب، عن تدعيم فرق دوري روشن السعودي؛ خاصة بعد اقتراب استحواذ بعض الشركات من شراء أندية، على رأسها الهلال والاتحاد.

  • Ittihad الاتحادkooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

