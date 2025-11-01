"أحمق ومتهور".. فيديو صادم يُدين ويسلي فوفانا في أزمة مرورية!

في تطور جديد لأزمات اللاعب، اعترف ويسلي فوفانا أمام محكمة ستينز الجزئية يوم الجمعة الماضي، بارتكاب مخالفة القيادة المتهورة. وتعود وقائع الحادث إلى 20 أبريل الماضي، حين التقطت كاميرا سيارة (داش كام) لأحد المواطنين، لقطات مُذهلة للمدافع الفرنسي وهو يقود سيارته الفاخرة من طراز لامبورجيني، التي تُقدر قيمتها بـ 200 ألف جنيه إسترليني، بسرعة جنونية على الطريق السريع في منطقة ساري.

الفيديو، الذي تم تسليمه للشرطة كدليل إدانة، أظهر فوفانا وهو يتجاوز المركبات من اليمين بشكل خاطف، قبل أن يضغط على المكابح بحدة ليتفادى الاصطدام بسيارة أخرى، ثم عاد ليندفع بين السيارات بسرعته الكبيرة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 50 ميلًا في الساعة فقط. ولم يقتصر الأمر على السرعة، بل إن مناوراته الخطرة وعدم استخدامه للإشارات، كما ذكرت الادعاء، كشفت عن استهتار كامل بسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.