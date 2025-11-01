يواجه الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، عاصفة من الانتقادات القانونية والجماهيرية، بعد ظهور فيديو صادم يُدينه بارتكاب مخالفة مرورية خطيرة، لتُضاف هذه الواقعة إلى سجله الحافل بالمشاكل خارج المستطيل الأخضر. المدافع البالغ من العمر 24 عامًا، والذي كلف خزائن النادي اللندني 75 مليون جنيه إسترليني، يجد نفسه الآن في مواجهة عقوبات قاسية، وتحذيرات قضائية صارمة قد تُنهي مسيرته الاحترافية إذا استمر في هذا السلوك المتهور، فضلًا عن غضب جماهيري وصفه بـ "الأحمق" و"أسوأ سائق" في البريميرليج.
"أحمق ومتهور".. فيديو صادم يُدين ويسلي فوفانا في أزمة مرورية!
تهور كبير
في تطور جديد لأزمات اللاعب، اعترف ويسلي فوفانا أمام محكمة ستينز الجزئية يوم الجمعة الماضي، بارتكاب مخالفة القيادة المتهورة. وتعود وقائع الحادث إلى 20 أبريل الماضي، حين التقطت كاميرا سيارة (داش كام) لأحد المواطنين، لقطات مُذهلة للمدافع الفرنسي وهو يقود سيارته الفاخرة من طراز لامبورجيني، التي تُقدر قيمتها بـ 200 ألف جنيه إسترليني، بسرعة جنونية على الطريق السريع في منطقة ساري.
الفيديو، الذي تم تسليمه للشرطة كدليل إدانة، أظهر فوفانا وهو يتجاوز المركبات من اليمين بشكل خاطف، قبل أن يضغط على المكابح بحدة ليتفادى الاصطدام بسيارة أخرى، ثم عاد ليندفع بين السيارات بسرعته الكبيرة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 50 ميلًا في الساعة فقط. ولم يقتصر الأمر على السرعة، بل إن مناوراته الخطرة وعدم استخدامه للإشارات، كما ذكرت الادعاء، كشفت عن استهتار كامل بسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.
حكم قضائي وتحذير أخير
لم تكن هذه المخالفة عادية، بل هي المخالفة المرورية التاسعة في سجل اللاعب الشاب. وخلال جلسة المحاكمة، التي حضرها فوفانا مرتديًا ملابس سوداء بالكامل وبرفقة حارسين شخصيين، واجه توبيخًا شديدًا من القاضية جولي كوبر. وقضت المحكمة بإلزام فوفانا بأداء 300 ساعة من الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر، كجزء من أمر مجتمعي مدته 18 شهرًا. كما تم حرمانه من القيادة لمدة 18 شهرًا إضافية، تُضاف إلى فترة الحظر السارية، ليمتد إجمالي فترة منعه من القيادة حتى 13 مايو 2027.
ووجهت القاضية تحذيرًا لاذعًا للاعب، قائلة: "عليك أن تدرك أن الكثير من الشباب يتطلعون إليك ويرغبون في تقليدك. قد يحاول شاب يبلغ من 17 عامًا، حصل لتوه على رخصته، تقليدك، لكنه لن يستطيع التعامل مع سيارته وسيموت. عليك أن تكون أكثر مسؤولية". وأضافت بحزم أنه في حال انتهاكه للأمر القضائي أو القيادة مجددًا خلال فترة الحظر، فإنه "سيُرسل إلى السجن بالتأكيد، وهذا يعني نهاية مسيرتك المهنية".
سجل حافل بالمخالفات
المثير للقلق أن هذه الواقعة لم تكن معزولة؛ فوفانا كان يقود سيارته اللامبورجيني وهو يخضع بالفعل لحظر قيادة لمدة عامين. وكشفت المدعية العامة، رابيا خان، أن اللاعب لم يلتزم بقواعد الطريق وعرّض الآخرين للخطر عند منعطف خطر. ويأتي هذا الحكم بعد إدانة سابقة في مايو الماضي، حيث تم توقيع 38 نقطة خصم على رخصة قيادته، ليصل الإجمالي إلى 47 نقطة، وهو رقم ضخم يعكس استهتارًا كبيرًا. هذا التراكم الهائل للنقاط الجزائية، والذي يُعتبر نادرًا للغاية، يُظهر نمطًا سلوكيًا خطيرًا ومتكررًا وليس مجرد هفوات فردية. فمخالفاته السابقة لم تقتصر على سيارة واحدة، بل ارتكبها أثناء قيادته لأسطول سياراته الفاخرة، بما في ذلك سيارة رولز رويس كولينان بيضاء بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني، وسيارة أودي، وسيارة لامبورجيني أوروس زرقاء. هذا التنوع في ارتكاب المخالفات بسيارات مختلفة يُشير إلى تجاهل تام للعقوبات السابقة وعدم تعلم أي درس، رغم الغرامات المالية التي تجاوزت 7 آلاف جنيه إسترليني في وقت سابق.
غضب جماهيري
تأتي هذه الأزمة القانونية في وقت حرج لمسيرة ويسلي فوفانا مع تشيلسي. فمنذ انتقاله الكبير من ليستر سيتي في عام 2022، عانى اللاعب من سلسلة إصابات خطيرة، أبرزها إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته لفترات طويلة، ما جعله يشارك في عدد محدود جدًا من المباريات، ولم يبدأ فوفانا سوى مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى مشاركات محدودة في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة. هذا الأداء الباهت على أرض الملعب، المقترن بسلوكه المتهور خارجه، أثار حفيظة الجماهير التي سارعت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبها، ووصفه البعض بأنه "أحمق متكامل" وطالبوا بإجراءات تأديبية أشد قسوة. تشعر جماهير "البلوز" بخيبة أمل مضاعفة؛ فهي لا تستفيد من إمكانيات المدافع الأغلى في تاريخ النادي تقريبًا بسبب إصاباته، وفي الوقت ذاته، يُلحق اللاعب الضرر بسمعة النادي بتصرفاته الطائشة خارج الملعب، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الإدارة التي استثمرت فيه مبلغًا ضخمًا وتنتظر منه التركيز الكامل لاستعادة مستواه.