وصل السباق لخلافة لابورتا إلى ذروته بعد استقالة الرئيس السابق مؤخرًا لإطلاق الانتخابات المقبلة. سعيًا لملء الفراغ في السلطة في كامب نو، لجأ المرشح سيريا إلى الشخصية الأكثر شهرة في تاريخ النادي لقيادة برنامجه الانتخابي. يوم الأربعاء، كشف فريق حملة سيريا، Moviment 42، عن لافتة ضخمة في وسط مدينة برشلونة تحمل صورة ميسي.

تظهر الإعلان بشكل بارز عبارة "Ganes de tornar-te a veure" (لا أطيق الانتظار لرؤيتك مرة أخرى)، في إشارة مباشرة إلى الفراغ العاطفي الذي خلفه الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية. من خلال استحضار ذكرى أعظم لاعب في تاريخ النادي، يضع سيريا نفسه في موقع المرشح القادر على إصلاح العلاقة المتصدعة بين النجم والمؤسسة التي اعتبرها وطنه لأكثر من عقدين.

ونقلت صحيفة MD عن سيريا قوله: "سنقوم بكل شيء على أكمل وجه. هذا ما أقوله لكم. هذا تكريم، تكريم لم يحصل عليه عندما طُرد من النادي، وهو تكريم يستحقه حقًا. نأمل أن نكون على مستوى هذه التوقعات. نأمل أن تظهر لكم جميع مقاطع الفيديو التي أرسلها الأعضاء والمشجعون من جميع أنحاء العالم أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد فقط".