"أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية!" - مرشح رئاسة برشلونة يشرح لافتة ليونيل ميسي في أحدث إعلان لحملته الانتخابية
عودة عملاقة إلى وسط المدينة
وصل السباق لخلافة لابورتا إلى ذروته بعد استقالة الرئيس السابق مؤخرًا لإطلاق الانتخابات المقبلة. سعيًا لملء الفراغ في السلطة في كامب نو، لجأ المرشح سيريا إلى الشخصية الأكثر شهرة في تاريخ النادي لقيادة برنامجه الانتخابي. يوم الأربعاء، كشف فريق حملة سيريا، Moviment 42، عن لافتة ضخمة في وسط مدينة برشلونة تحمل صورة ميسي.
تظهر الإعلان بشكل بارز عبارة "Ganes de tornar-te a veure" (لا أطيق الانتظار لرؤيتك مرة أخرى)، في إشارة مباشرة إلى الفراغ العاطفي الذي خلفه الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية. من خلال استحضار ذكرى أعظم لاعب في تاريخ النادي، يضع سيريا نفسه في موقع المرشح القادر على إصلاح العلاقة المتصدعة بين النجم والمؤسسة التي اعتبرها وطنه لأكثر من عقدين.
ونقلت صحيفة MD عن سيريا قوله: "سنقوم بكل شيء على أكمل وجه. هذا ما أقوله لكم. هذا تكريم، تكريم لم يحصل عليه عندما طُرد من النادي، وهو تكريم يستحقه حقًا. نأمل أن نكون على مستوى هذه التوقعات. نأمل أن تظهر لكم جميع مقاطع الفيديو التي أرسلها الأعضاء والمشجعون من جميع أنحاء العالم أن الأمر لا يقتصر على شخص واحد فقط".
تصحيح خطأ استراتيجي
تستند حملة سيريا على فرضية أن رحيل ميسي القسري في عام 2021 كان أكبر "خطأ استراتيجي" في تاريخ برشلونة. من خلال تصوير رحيله على أنه "طرد" وليس ضرورة مالية، يوجه المرشح انتقادًا مباشرًا لإدارة الإدارة السابقة لأكبر أصول النادي. وتشكل اللافتة جسراً رمزياً، حيث تعد مشجعي النادي بلم شمل شاعري شعر الكثيرون أنه سُلب منهم.
بالإضافة إلى الحنين إلى الماضي، تحاول برنامجه تحقيق التوازن بين العاطفة والمسؤولية المالية. تم استقدام الخبير الاقتصادي إيفان كابيزا لقيادة مشروع إنعاش يتضمن إعادة هيكلة الديون والتوسع الرقمي. ومع ذلك، لا يزال ظل نجم إنتر ميامي هو الأداة الرئيسية لجذب الناخبين، حيث يسعى سيريا إلى جذب خيال قاعدة جماهيرية لا تزال تحزن على فقدان قائدها.
وأوضح سيريا: "في كل مرة نلتقي فيها بالشركاء، يخبروننا أننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى يعود ليو ميسي". "منذ عام 2021، ونحن نقول إن أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية في تاريخ النادي كان طرد ليو ميسي. هذا التكريم مبني على العاطفة والانفعال والوضوح في أننا الأطراف الصالحة. يريد معظم الأعضاء استعادة الإثارة المتمثلة في وجود أفضل لاعب في التاريخ في وطنه، الذي لم يكن عليه أن يغادره أبدًا".
بيان العاطفة والسياسة
في كلمته التي ألقاها خلال حفل افتتاح مقر حملته الانتخابية - الذي يقع في مبنى يضم "غرفة ميسي" مخصصة - أكد سيريا أن مشروعه يهدف إلى إعادة النادي إلى أعضائه. ورأى أن الفجوة الحالية بين مجلس الإدارة والمشجعين لا يمكن سدها إلا من قبل شخص يحترم هوية النادي وأساطيره.
وحرص المرشح على توضيح أنه سييسر العودة، لكنه لن يتجاوز حدوده فيما يتعلق بتشكيل الفريق الأول. وأشار إلى أن الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية لن يعود إلى برشلونة كلاعب إلا إذا رأى القسم الرياضي أن ذلك ضروريًا، مؤكدًا أن دوره كرئيس سيكون توفير منصة لمثل هذه الخطوة مع تفويض القرارات الفنية إلى خبراء كرة القدم.
كما احتلت الإغاثة المالية للمشجعين مركز الصدارة، حيث أعلن عضو الحملة مارك دوتش عن خطط لتجميد أسعار التذاكر الموسمية. تعتزم المجموعة تأمين راعي تجاري محدد لدعم هذه التكاليف، مما يضمن عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الوباء. تهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافأة ولاء أعضاء النادي الذين ظلوا ملتزمين بالنادي خلال أكثر فتراته المالية اضطرابًا.
وقال سيريا: "نأمل أن نكون على مستوى هذه التوقعات. نأمل أن تظهر لكم جميع مقاطع الفيديو التي أرسلها الأعضاء والمشجعون من جميع أنحاء العالم أن هذا ليس مجرد كلام شخص واحد". "في كل مرة نلتقي فيها بشركائنا، يخبروننا أننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة ليو ميسي".
الطريق إلى صناديق الاقتراع
ستستمر السباق الرئاسي في الاشتعال خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستعد المرشحون المتنافسون لردودهم على وعود سيريا. ستبدأ مجموعته الآن سلسلة من الاجتماعات مع الأعضاء في جميع أنحاء كاتالونيا لتفصيل خططهم لإعادة الهيكلة الاقتصادية ورؤيتهم لبرشلونة "جديدة".
في غضون ذلك، يجب أن يظل فريق هانسي فليك مركزًا على سباق الدوري الإسباني ومباريات دوري أبطال أوروبا القادمة، على الرغم من أن هوية مرشحهم الرئاسي المستقبلي لا تزال غير محددة. من المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات استراتيجية النادي في الانتقالات وقدرته على التعاقد مع لاعبين نجوم أو لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية.
من المقرر أن يواجه برشلونة فريق ليفانتي في الدوري الإسباني يوم الأحد، وهي مباراة ستكون بمثابة خلفية للدراما السياسية الجارية. وبينما يتوجه المشجعون إلى الملعب، ستكون صورة ميسي الملصقة في جميع أنحاء وسط المدينة تذكيرًا دائمًا بالمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المنافسة على القيادة.
