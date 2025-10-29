FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-FANSAFP
أحمد مجدي

أحدهم عاد تمامًا، آخران ينتظران الضوء الأخضر والنحس يطال بيدري.. أحدث تطورات حالة نجوم برشلونة المصابين!

الفريق الكتالوني يركز على تأهيل نجومه بنسبة كاملة

بعد أسبوع مليء بالإصابات والضغوط، تلقى المدرب الألماني هانزي فليك دفعة قوية قبل مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام إلتشي، المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب "مونتجويك" ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

فبعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات أمام جيرونا، وأولمبياكوس، وريال مدريد في "الكلاسيكو"، سيكون المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جاهزًا للعودة إلى قائمة الفريق والمشاركة من جديد بعد تعافيه الكامل من الإصابة العضلية التي تعرض لها أثناء وجوده مع منتخب بلاده قبل أسابيع.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-BENFICAAFP

    ليفاندوفسكي يعود.. ولكن بحذر!

    وفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الجهاز الفني بقيادة فليك لا ينوي المجازفة بالدفع بالنجم البولندي أساسيًا منذ البداية، بل من المرجح أن يكون ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء ليشارك في جزء من اللقاء أمام إلتشي، من أجل استعادة حساسية المباريات تدريجيًا بعد غياب دام نحو ثلاثة أسابيع.

    وخلال التدريبات الأخيرة في المدينة الرياضية "جوان جامبر"، شارك المهاجم المخضرم بشكل كامل في المران الجماعي دون أي انزعاج بدني، ما أكد جاهزيته البدنية والفنية للعودة إلى أجواء المنافسات. ووفقًا للمصدر ذاته، فإن اللاعب أظهر "حماسًا كبيرًا" خلال التدريبات، وكان حريصًا على استعادة موقعه الأساسي سريعًا، خصوصًا بعد غياب مؤثر في مباراة الكلاسيكو التي خسرها برشلونة أمام ريال مدريد.

    • إعلان

  • أولمو وجارسيا يعودان إلى أرض الملعب

    ولم تكن عودة ليفاندوفسكي وحدها الخبر السار لفليك، إذ شهدت جلسة التدريب يوم الأربعاء مشاركة كل من داني أولمو وجوان جارسيا في تدريبات ميدانية خفيفة على أرض الملعب، في إشارة واضحة إلى تقدم حالتهما الطبية بشكل مطمئن.

    أولمو، الذي عانى من إصابة عضلية متكررة في الفخذ خلال الأسابيع الماضية، بدأ مرحلة الجري بالكرة والتدريب الفردي، بعد أن أمضى فترة طويلة في التعافي والعلاج الطبيعي. ويبدو أن برشلونة يتعامل بحذر شديد مع حالة لاعب الوسط الإسباني الشاب، نظرًا لتاريخ إصاباته المتكررة، حيث لا يرغب الجهاز الطبي في الاستعجال بعودته قبل اكتمال جاهزيته بنسبة مئة في المئة.

    أما الحارس الشاب جوان جارسيا، الذي خضع لتدخل جراحي دقيق مؤخرًا، فقد بدأ هو الآخر تدريباته الميدانية الأولى تحت إشراف الجهاز الطبي ومدرب الحراس، ضمن خطة عودة تدريجية تهدف إلى تجهيزه للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    فليك يستعيد الأمل

    كان برشلونة قد دخل مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد وهو يعاني من سبع إصابات مؤثرة في صفوفه، الأمر الذي قيّد خيارات المدرب فليك بشكل كبير، ودفعه للاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات. ومع عودة ليفاندوفسكي التدريجية واقتراب أولمو وجارسيا من الجاهزية، سيستعيد المدرب بعض التوازن المفقود في تشكيلته قبل سلسلة مباريات حاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

    ويأمل فليك أن تشكل مواجهة إلتشي فرصة مثالية لإعادة الانسجام للفريق واستعادة الثقة، خصوصًا بعد الخسارة المؤلمة في الكلاسيكو. ومن المتوقع أن يمنح المدرب راحة لبعض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة السابقة، مع إتاحة الفرصة أمام العناصر العائدة للمشاركة بشكل محدود.

    داخل أروقة النادي الكتالوني، يسود اتجاه واضح بعدم التعجل في إعادة أي لاعب من المصابين، خاصة في ظل الجدول المزدحم بالمباريات هذا الموسم، فليك تلقى توصية من الجهاز الطبي بضرورة "إدارة العائدين من الإصابات بذكاء"، حتى لا تتكرر حالات الانتكاس العضلي التي عانى منها الفريق منذ بداية الموسم.

    وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن الجهاز الفني لن يغامر بعودة داني أولمو أو جوان جارسيا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، والمقررة بعد أسبوعين فقط، حيث سيتم استغلال تلك الفترة لمنحهما الوقت الكافي لاستعادة كامل لياقتهما البدنية.

  • إصابة بيدري.. ضربة قوية رغم الآمال!

    ورغم الآمال التي علقها برشلونة على عودة لاعبيه واكتمال قائمته، أفادت إذاعة راديو كتالونيا بإصابة النجم بيدري وكأن القدر يرفض أن تكتمل فرحة هانزي فليك!.

    فليك الذي استعاد ليفاندوفسكي ويقترب من استعادة عدد آخر من مصابيه، تلقى نبأ إصابة بيدري، التي يبدو أنها ستغيبه لما بعد فترة التوقف الدولي في انتظار بيان رسمي من برشلونة حول الأمر.

  • نظرة إلى المستقبل

    من المنتظر أن يستمر برشلونة في العمل بهدوء خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحسين الأداء الدفاعي وإعادة الفاعلية الهجومية للفريق، التي تأثرت بغياب ليفاندوفسكي. كما يولي فليك اهتمامًا خاصًا باللاعبين الشبان والواعدين.

    وإذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن برشلونة قد يدخل فترة ما بعد التوقف الدولي بقائمة شبه مكتملة من اللاعبين الجاهزين، وهو ما يمنح فليك فرصة لبناء فريق أكثر استقرارًا وقدرة على المنافسة في بطولات الموسم الجاري.

    عودة ليفاندوفسكي تمنح برشلونة الأمل، وتحسن حالة أولمو وجارسيا يعيد الاطمئنان لغرفة الملابس، فيما تبدو رسالة فليك واضحة: الصبر، ثم الصبر، حتى يعود الفريق في كامل قوته لمواصلة الصراع على الألقاب سواء على الصعيد المحلي الذي يسعى فيه برشلونة للحفاظ على ثلاثيته التي حققها الموسم الماضي، أو على المستوى القاري الذي يطمح فيه برشلونة بالعودة إلى منصة تتويج دوري أبطال أوروبا والتي لم يدخلها منذ موسم 2014-2015.

