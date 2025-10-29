أحدهم عاد تمامًا، آخران ينتظران الضوء الأخضر والنحس يطال بيدري.. أحدث تطورات حالة نجوم برشلونة المصابين!

كان برشلونة قد دخل مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد وهو يعاني من سبع إصابات مؤثرة في صفوفه، الأمر الذي قيّد خيارات المدرب فليك بشكل كبير، ودفعه للاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب لتعويض الغيابات. ومع عودة ليفاندوفسكي التدريجية واقتراب أولمو وجارسيا من الجاهزية، سيستعيد المدرب بعض التوازن المفقود في تشكيلته قبل سلسلة مباريات حاسمة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويأمل فليك أن تشكل مواجهة إلتشي فرصة مثالية لإعادة الانسجام للفريق واستعادة الثقة، خصوصًا بعد الخسارة المؤلمة في الكلاسيكو. ومن المتوقع أن يمنح المدرب راحة لبعض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في المباراة السابقة، مع إتاحة الفرصة أمام العناصر العائدة للمشاركة بشكل محدود.

داخل أروقة النادي الكتالوني، يسود اتجاه واضح بعدم التعجل في إعادة أي لاعب من المصابين، خاصة في ظل الجدول المزدحم بالمباريات هذا الموسم، فليك تلقى توصية من الجهاز الطبي بضرورة "إدارة العائدين من الإصابات بذكاء"، حتى لا تتكرر حالات الانتكاس العضلي التي عانى منها الفريق منذ بداية الموسم.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن الجهاز الفني لن يغامر بعودة داني أولمو أو جوان جارسيا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، والمقررة بعد أسبوعين فقط، حيث سيتم استغلال تلك الفترة لمنحهما الوقت الكافي لاستعادة كامل لياقتهما البدنية.