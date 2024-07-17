أجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات ومكبرات صوت بخصومات رائعة.. أبرز عروض الإلكترونيات في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات

يعد يوم برايم حدثًا سنويًا يقام على منصة أمازون، حيث تقدم تخفيضات هائلة على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات.
وتتضمن عروض يوم برايم عادةً تخفيضات على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، مثل كل من، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة التلفزيون، السماعات، الأجهزة اللوحية، مكبرات الصوت والأجهزة المنزلية الذكية.
ما هو يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟
انطلقت رحلة يوم برايم المميزة عام 2015، احتفالًا بذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيس أمازون، وتقديرًا لعملاء برايم المخلصين. ومنذ ذلك الحين، أصبح يوم برايم بمثابة تقليد سنوي ينتظره عشاق التسوق بشغف، لما يقدمه من فرصة فريدة لاقتناء منتجاتهم المُفضلة بأسعار لا تقاوم.
يُتيح لك يوم برايم فرصة التسوق الذكي من خلال عروض حصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات، تشمل الأجهزة الإلكترونية والأزياء ومستلزمات المنزل والجمال والعديد غيرها.
فما عليك سوى تصفح موقع أمازون الإمارات أو التطبيق خلال يوم برايم لاكتشاف عالم من العروض التي تُلبي جميع احتياجاتك ورغباتك.
متى يبدأ وينتهي يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟
استعدوا لِعُروض مذهلة في يوم برايم أمازون الإمارات، والتي تبدأ من يوم الإثنين 16 يوليو وتستمر حتى 21 من نفس الشهر!
خلال هذه الفترة، سيُتيح لكم "أمازون الإمارات" فرصة اقتناء أفضل المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 75%.
سارع بالاشتراك في أمازون برايم الإمارات من خلال الضغط هنا واستمتع بمزايا "يوم برايم" الحصرية.
كما يمكن الاشتراك في "برايم" لمدة 3 أشهر بخصم 50% (8 درهم في الشهر)، وبعد ذلك ستكون تكلفة الاشتراك في الشهر 16 درهم.
ونرصد في ذلك التقرير أبرز عروض الإلكترونيات في يوم برايم 2024 في أمازون الإمارات.