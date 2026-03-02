أثناء مباراة إلتشي وإسبانيول مساء الأحد التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أشار مدافع إسبانيول عمر الهلالي إلى حكم اللقاء يوسى جاليتش بأنه تعرض لإهانة عنصرية من نظيره في إلتشي رافا مير.

وأشار الحكم في تقريره بأنه طبق بروتوكول مكافحة العنصرية وأوقف المباراة لثلاث دقائق، وذلك بالدقيقة 78، وإن أوضح أنه أو أي من طاقم التحكيم لم يتمكن من سماع بالظبط ما قاله مير إلى الهلالي.