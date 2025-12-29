Mohamed Al-Deayea Cristiano RonaldoGetty
محمود خالد

"أتمنى أن يفوز بكأس العالم" .. الدعيع يورط نفسه بمعلومة خاطئة عن كريستيانو رونالدو!

دخل في خلاف مع أسطورة الاتحاد بسبب اتهام الهلال بـ"الهدر المالي"..

استعاد محمد الدعيع، أسطورة حراسة الهلال والمنتخب السعودي الأول، ذكريات له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تمنى له الفوز بكأس العالم، إلا أن قصة الدعيع أثارت الجدل، بسبب معلومة خاطئة عن "الدون".

جدل الدعيع لم يتوقف عند ذكرياته مع رونالدو، بل إنه دخل في خلاف مع محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، بسبب اتهام الأخير للهلال بـ"الهدر المالي".

  • أتمنى أن يفوز رونالدو بكأس العالم

    وأعرب الدعيع، خلال ظهوره عبر برنامج "دورينا غير"، عن أمنيته لرونالدو بأن يحقق كأس العالم مع منتخب البرتغال، وأنه يُقسم على تلك الأمنية، إلا أنه رفض الإجابة على سؤال آخر "طريف" من خالد الشنيف، إن كان يأمل بفوزه أيضًا مع النصر بلقب دوري روشن!

    واستعاد الدعيع ذكرياته مع رونالدو، قائلًا إنه سبق وأن واجهه، في مباراة ودية بين منتخبي السعودية والبرتغال، قبل كأس العالم 2002، ونجح حارس الهلال في التصدي لكرة صعبة سددها رونالدو، ليتوجه إليه من أجل مصافحته.

    الدعيع سأل نور عن تلك المباراة، إلا أن نجم الاتحاد السابق لم يتذكرها، رغم مشاركته بها، ليرد الدعيع بأن رضا تكر، كان متواجدًا أيضًا في الودية.

    • إعلان
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    حقيقة مواجهة 2002

    وأثارت معلومة الدعيع، ردود أفعال ساخرة، حيث علّق متابعون على حديثه، بأن رونالدو آنذاك، لم يكن يلعب مع منتخب البرتغال، وكان عمره حينها 16 عامًا.

    الدعيع تذكر المواجهة بشكل صحيح، حيث أقيمت مباراة ودية بالفعل في ألمانيا، بين السعودية والبرتغال، كما قال حارس الهلال، إن رونالدو سجل هدفين في تلك المواجهة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث انتهى اللقاء بفوز البرتغاليين (3-0).

    الخطأ فقط في معلومة الدعيع، هو أن المباراة الودية أقيمت قبل كأس العالم 2006، حيث تولى حراسة مرمى المنتخب السعودي، في ذلك اللقاء الذي أقيم في LTU آرينا، وانتهى بثنائية رونالدو وهدف مانيش.

  • Cristiano Ronaldo Globe SoccerGetty

    رونالدو ينهي 2025 بجائزة جديدة

    وجاءت تصريحات الدعيع على خلفية تتويج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، للمرة الثالثة على التوالي، في حفل جوائز النسخة الـ16، من "جلوب سوكر 2025".

    وفاز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، بعد تفوقه في التصويت، على منافسه في القائمة النهائية، حيث تفوق على كريم بنزيما، قائد الاتحاد، وسالم الدوسري، قائد الهلال، ورياض محرز، نجم الأهلي.

    وتربع رونالدو على عرش أفضل لاعبي الشرق الأوسط، على الرغم من تتويج بنزيما بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وفوز رياض محرز مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركة الدوسري في تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    رونالدو قدم موسمًا رائعًا على مستوى الأداء الفردي، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي كهدّاف دوري روشن السعودي، فيما قاد منتخب البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن تربعه في صدارة الهدافين التاريخيين من تصفيات كأس العالم، بوصوله إلى الهدف رقم 41.

    وفي كلمته عقب التتويج بالجائزة، قال رونالدو إن طموحه القادم هو الفوز بالمزيد من الألقاب، والوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، ما لم يتعرض لإصابة، مردفًا بالعربية "إن شاء الله".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • nunezGetty Images

    يجب الاستغناء عن داروين نونيز في يناير

    وتطرّق الدعيع للحديث عن وضع أجانب الهلال، مؤكدًا أن الأزرق يحتاج إلى مهاجم جديد في الفترة الشتوية، مقابل الاستغناء عن داروين نونيز، مع قيد اللاعب القادم في القائمة، ولو على حساب استبعاد جواو كانسيلو.

    حارس الهلال أكد أن اسلوب لعب نونيز لا يناسب الهلال، وكان بمثابة "رؤية فنية" لم تنجح، مضيفًا أن الزعيم لا يعتمد على رأس حربة وحيد، ويحتاج لضم مهاجم جديد على غرار أليكساندر ميتروفيتش، الذي رحل إلى الريان القطري.

    ونوّه الدعيع بأن ميتروفيتش رحل عن الهلال، بسبب كثرة إصاباته، وهو الأمر الذي يمر به الزعيم أيضًا مع داروين نونيز.

  • نور يتهم الهلال بـ"الهدر المالي"

    وعلّق محمد نور على حديث الدعيع، برسالة اتهام إلى الهلال بـ"الهدر المالي"، بداعي تجربة اللاعبين، منوهًا بأنه تم التحذير من صفقة نونيز منذ بداية التعاقد معه.

    وقال أسطورة الاتحاد "أحضر لاعبًا وأجربه، ما نجح أحضر غيره، أليس هذا هدرًا ماليًا"، إلا أن الدعيع رفض ذلك الاتهام، مؤكدًا أن صفقة نونيز كانت رؤية فنية لم توفق، مثلما حدث مع نيمار جونيور.

    وقرر الدعيع قلب الطاولة، بقوله إن الهدر المالي هو ضم لاعبَين "مواليد" بـ30 مليون ريال، رغم أنهما لا يتخطيان 10 ملايين، في إشارة إلى صفقات الاتحاد في الصيف الماضي.

    وردّ نور بأن هناك لاعبين مواليد تعاقد معهم الاتحاد وبدأ الاستفادة منهم بالفعل، مثل لاعبي المحور والطرف (يقصد محمدو دومبيا وروجر فيرنانديز).

0