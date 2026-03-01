Getty
"أتمنى أن يعود" - بيب جوارديولا يقدم آخر المستجدات حول إصابة إرلينج هالاند بعد غياب المهاجم عن فوز ليدز
مشكلة في الركبة تجبر هالاند على الانسحاب من تشكيلة المباراة
أثار غياب هالاند قلقًا فوريًا بين المشجعين المرافقين للفريق عندما وصلت حافلة الفريق دون هداف الدوري. تم الكشف لاحقًا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تعرض لإصابة طفيفة أثناء التدريب، حيث تم تحديد ركبته على أنها المنطقة المصابة. وقال جوارديولا قبل المباراة: "قبل يومين، في اللحظات الأخيرة من التدريب، تعرض [هاالاند] لبعض المشاكل، إصابة طفيفة. ليست مشكلة كبيرة، لكنه ليس جاهزًا للعب اليوم".
الغموض يحيط بعودة هالاند
على الرغم من أنه قلل في البداية من خطورة الإصابة، إلا أن نبرة غوارديولا كانت أكثر حذراً بعد صافرة النهاية في ملعب إيلاند رود. عندما سُئل عن شعوره تجاه خوض مباراة ليدز بدون مهاجمه النجم، قال المدرب الكتالوني لشبكة سكاي سبورتس: "أتمنى أن يعود!" ومع ذلك، ازدادت إحباط جماهير سيتي عندما سُئل عن الجدول الزمني المحتمل لعودة هالاند، حيث اكتفى جوارديولا بالقول: "لا أعرف".
توقيت الإصابة بعيد كل البعد عن المثالية لمانشستر سيتي، الذي يدخل مرحلة حاسمة من الموسم في ثلاث مسابقات مختلفة. سيواجه السيتي نوتنغهام فورست في منتصف الأسبوع قبل رحلة صعبة إلى نيوكاسل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، تليها مباراة ثقيلة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. خسارة هالاند لفترة طويلة ستكون ضربة قوية لطموحات الفريق في الفوز بأربعة ألقاب، خاصة أنه يسعى للحاق بآرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي.
غوارديولا يغضب من جدول المباريات
لم تكن إصابة هالاند هي الشيء الوحيد الذي يشغل بال غوارديولا، حيث شن مدرب مانشستر سيتي هجوماً لاذعاً على منظمي المباريات. تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي في نيوكاسل في الساعة 8 مساءً، وهو قرار أثار غضب غوارديولا نظراً لقربه من مباريات الفريق الأوروبية.
وقال جوارديولا: "لدينا ثلاثة أيام حتى مباراة نوتنغهام فورست. وبعد ذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي، شكراً جزيلاً لكم على السماح لنا باللعب في الساعة 8 مساءً بدلاً من 3 مساءً، حتى نتمكن من الاستراحة بشكل أفضل قبل مباراة ريال مدريد. شكراً جزيلاً لكم مرة أخرى. هذا ما عليك أن تتعايش معه، ولكن عليك أن تتعامل مع ذلك".
ومما زاد الطين بلة، تعرضت قوة تشكيلة مانشستر سيتي لمزيد من الاختبار عندما اضطر نيكو أورايلي إلى الخروج في الشوط الثاني من مباراة الفوز على ليدز بسبب مشكلة في الكاحل. كان الشاب مفاجأة سارة للنادي هذا الموسم، وغيابه المحتمل يضيف إلى قائمة الإصابات المتزايدة في إيتهاد. ومع ذلك، يظل جوارديولا مركزًا على الصورة الأكبر، مؤكدًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو "الهدف الرئيسي للنادي" مع دخولهم المرحلة الحاسمة من الموسم.
"مباراة واحدة في كل مرة" بالنسبة لفريق سيتيزنز
على الرغم من المخاوف بشأن الإصابات والضغط الناجم عن سباق اللقب، يرفض جوارديولا الانجراف وراء سلسلة الانتصارات السابقة أو التغييرات المستقبلية. "لا يهمني ذلك على الإطلاق. ما حدث في الماضي هو الماضي"، قال للصحفيين. "هل تريدون أن تخبروني بما سيحدث ضد نوتنغهام فورست؟ ليس لدي إجابة على ذلك. عندما فزنا بـ 13 أو 14 مباراة متتالية للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول، لم أكن أعرف متى سنفوز بـ 13 أو 14 مباراة متتالية. إنها مجرد مباراة واحدة في كل مرة".
في النهاية، يأمل مانشستر سيتي أن قوته الجماعية ستقوده إلى النصر في غياب هالاند. وكرر أنطوان سيمينيو، صاحب هدف الفوز، هذا الرأي، مشددًا على أهمية الحفاظ على الزخم بغض النظر عن من يشارك في المباراة. وقال سيمينيو لوسائل الإعلام: "هذا يعني كل شيء! نريد فقط الفوز بجميع مبارياتنا، وأيًا كان ما سيفعله أرسنال، علينا فقط الانتظار لنرى. علينا فقط التحكم في ما يمكننا التحكم فيه، والفوز بمبارياتنا، وسنرى ما سيحدث".
