"أتمنى أن يعود" - بيب جوارديولا يقدم آخر المستجدات حول إصابة إرلينج هالاند بعد غياب المهاجم عن فوز ليدز

لم تكن إصابة هالاند هي الشيء الوحيد الذي يشغل بال غوارديولا، حيث شن مدرب مانشستر سيتي هجوماً لاذعاً على منظمي المباريات. تم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي في نيوكاسل في الساعة 8 مساءً، وهو قرار أثار غضب غوارديولا نظراً لقربه من مباريات الفريق الأوروبية.

وقال جوارديولا: "لدينا ثلاثة أيام حتى مباراة نوتنغهام فورست. وبعد ذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي، شكراً جزيلاً لكم على السماح لنا باللعب في الساعة 8 مساءً بدلاً من 3 مساءً، حتى نتمكن من الاستراحة بشكل أفضل قبل مباراة ريال مدريد. شكراً جزيلاً لكم مرة أخرى. هذا ما عليك أن تتعايش معه، ولكن عليك أن تتعامل مع ذلك".

ومما زاد الطين بلة، تعرضت قوة تشكيلة مانشستر سيتي لمزيد من الاختبار عندما اضطر نيكو أورايلي إلى الخروج في الشوط الثاني من مباراة الفوز على ليدز بسبب مشكلة في الكاحل. كان الشاب مفاجأة سارة للنادي هذا الموسم، وغيابه المحتمل يضيف إلى قائمة الإصابات المتزايدة في إيتهاد. ومع ذلك، يظل جوارديولا مركزًا على الصورة الأكبر، مؤكدًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هو "الهدف الرئيسي للنادي" مع دخولهم المرحلة الحاسمة من الموسم.