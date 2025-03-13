أتلتيك بيلباو ضد روما | النحس يطارد الذئاب وسعود عبد الحميد في ليلة ظلماء .. ولا تهدموا المعبد على رانييري الآن!

نيكو ويليامز يلعب دور البطل في "سان ماميس"

برأس مرفوعة ودع روما الدوري الأوروبي تحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري، الذي حارب طواحين الهواء في ملعب سان ماميس، لكن كل الظروف كانت ضده للاستمرار في البطولة القارية.

فعلى ملعب سان ماميس، سقط روما أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (1-3)، اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2024-2025، في مباراة لعبها الذئاب بنقص عددي طوال 79 دقيقة.

هذه النتيجة ضمنت لأبناء المدرب إرنستو فالفيردي العبور إلى الدور ربع النهائي، بعدما عوضوا الخسارة ذهابًا في الأولمبيكو (2-1)، ليفوز الفريق الإسباني في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (4-3).

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وبذلك يتقدم أتلتيك بيلباو خطوة مهمة في البطولة القارية التي يعتبر من أبرز المرشحين لحسم لقبها، حيث يواجه في ربع النهائي الفائز من مباراة فنربخشه وجلاسكو رينجرز، علمًا بأن الأخير فاز ذهابًا (3-1).