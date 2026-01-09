Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

"أسلوب عمل كلاسيكي"! .. أتلتيكو مدريد يحرج إعلام ريال مدريد ويوجه اتهامًا إلى فينيسيوس جونيور بعد معركة السوبر

الديربي المدريدي دائمًا ما يكون مليئًا بالأحداث المثيرة..

لا تزال ردود الأفعال مستمرة، على ديربي العاصمة الإسبانية الكبير بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المحلي 2025-2026؛ والتي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

ريال مدريد فاز (2-1) على أتلتيكو مدريد، مساء يوم الخميس؛ في مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة، سواء بين اللاعبين أو المدربين.

وبهذه النتيجة.. تأهل الميرينجي إلى المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على أراضيها؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة، الفائز (5-0) على أتلتيك بيلباو.

    حملة هجوم عنيفة على دييجو سيميوني بسب واقعة فينيسيوس جونيور

    وفي هذا السياق.. تعرض الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، لحملة هجوم شرسة في الساعات الماضية؛ وذلك على خلفية اللقطة التي جمعته مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    سيميوني ظهر في لقطة مثيرة مع فينيسيوس، خلال مجريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ حيث أخذ المدير الفني الأرجنتيني يستفز النجم البرازيلي، بالقول: "فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد - سيطردك من النادي.. تذكر هذا لاحقًا".

    ويقصد المدرب من حديثه إلى فيني؛ بأن بيريز يخطط للاستغناء عنه في الفترة القادمة، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. سيميوني عاد واستفز فينيسيوس مجددًا، أثناء خروجه من أرضية الملعب في الدقيقة 79؛ حيث قال له وهو يُشير إلى الجماهير: "أنظر.. أنهم لا يقصدون تحيتك".

  • أتلتيكو يحرج إعلام ريال مدريد ويتهم فينيسيوس جونيور

    ومن ناحيته.. دافع نادي أتلتيكو مدريد على مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ وذلك بعد حملة الهجوم العنيفة التي تعرض لها، في أعقاب لقطته مع النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور.

    أتلتيكو اتهم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الجمعة، فينيسيوس بـ"إشعال الأزمة" في البداية؛ وذلك خلال مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

    وعن ذلك يقول أتلتيكو: "من المثير للدهشة (كم من الوقت يقضيه البعض في تحليل رد الفعل.. ومقدار الوقت القليل جدًا لتوضيح الاستفزاز الذي تسبب فيه)".

    بمعنى.. أتلتيكو أراد التأكيد على أن تصرفات سيميوني ضد فينيسيوس؛ ليس إلا مجرد رد فعل فقط، على استفزازات نجم ريال مدريد.

    ليس هذا فقط.. شنّ أتلتيكو مدريد هجومًا عنيفًا على الإعلام التابع للريال؛ بالقول: "إنه أسلوب العمل الكلاسيكي".

    أي أن أتلتيكو أراد إيصال رسالة للعالم؛ بإن أسلوب الإعلام التابع للريال "معروف"، بمهاجمة الغير للتغطية على تصرفات نجوم فريقهم.

    سخرية فينيسيوس جونيور من دييجو سيميوني بعد ديربي السوبر

    المثير في الأمر أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ كان قد صعد معركته مع المدير الفني الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، بعد نهاية مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

    وبعد المباراة.. علق فينيسيوس على صورة تظهر المشادة التي حدثت بينه وسيميوني، عبر موقع "إنستجرام"؛ وذلك بطريقة ساخرة من المدير الفني الأرجنتيني.

    وكتب فينيسيوس في تعليقه على الصورة: "لقد خسر مباراة تأهيلية أخرى"؛ مرفقًا رموزًا تعبيرية باكية، مع كلماته المثيرة.

    مشوار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي

    ويعاني عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، من تذبذب في الأداء والنتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم يحتل "وصافة" الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي برشلونة، صاحب "الصدارة".

    أما أتلتيكو مدريد يحتل "المركز الرابع"، في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، حيث حقق 11 انتصارًا مقابل 5 تعادلات و3 هزائم.

    ووصل الفريقان إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا؛ بينما صعد الريال إلى نهائي السوبر المحلي، وودع أتلتيكو رسميًا.

    وقاريًا.. يحتل ريال مدريد "المركز السابع" في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات؛ وبفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو، صاحب "الترتيب الثامن".

