أتلتيكو مدريد والتصنيف الظالم .. حرموا العالم من متعة برشلونة فودعوا المونديال بسبب "هدف وحيد"!

أتلتيكو مدريد يودع كأس العالم للأندية مبكرًا..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد "صفعة قوية"، في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

أتلتيكو مدريد فشل في تجاوز دور المجموعات من البطولة العالمية؛ على الرغم من أن كل الترشيحات كانت تتجه إليه، هو وفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

وتواجد أتلتيكو مدريد في "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ إلى جانب كل من باريس سان جيرمان، بوتافوجو وسياتل ساوندرز.

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وتساوى الفريق الإسباني مع كل من باريس سان جيرمان وبوتافوجو في عدد النقاط "6"؛ إلا أنه ودع البطولة العالمية، بفارق هدف وحيد فقط.

واكتفى أتلتيكو مدريد بالفوز (1-0) على بوتافوجو، مساء يوم الإثنين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025؛ بينما كان يحتاج إلى الانتصار بثنائية، من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد توديع نادي أتلتيكو مدريد، بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"..