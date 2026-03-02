(C)Getty Images
ترجمه
آلان شيرر يدافع عن أرسنال بشأن الأهداف من الكرات الثابتة ويعتقد أن الفريق سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على تشيلسي
ملوك الكرات الثابتة يضربون مرة أخرى ليغرقوا تشيلسي
كان هذا الفوز دليلاً على جودة أرسنال في الكرات الثابتة، حيث سجل ويليام ساليبا وجوريان تيمبر هدفين برأسهما من ركلات ركنية. وبهذه الأهداف، وصل رصيد الغانرز إلى 16 هدفاً من ركلات ركنية هذا الموسم، وهو أعلى رصيد لأي فريق في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.
- AFP
شيرر يدعم أرسنال للوصول إلى النهاية
أثارت هذه الإحصائية انتقادات من أولئك الذين يقترحون أن لاعبي أرتاتا يفتقرون إلى المرونة الهجومية. ومع ذلك، سارع شيرر إلى رفض هذه المخاوف. وفي حديثه في بودكاست The Rest Is Football، عبر Metro، قال: "نعم، ربما أتفق مع ذلك [الاقتراح بأن أرسنال بحاجة إلى تحسين أدائه من الناحية الهجومية]. لكنني أفضل، بالطبع، أن يظلوا في مركزهم الحالي. إذا فازوا في كل مباراة، فسيفوزون باللقب. كما هو الحال مع مانشستر سيتي، على ما أعتقد، لكنني لست قلقًا جدًا بشأن ذلك. أعتقد أن الصورة الأكبر هي أنهم يجدون طريقة للفوز. لقد وجدوا طريقة للفوز على تشيلسي، لم يكونوا رائعين، لكن الكرات الثابتة ساعدتهم مرة أخرى، ولا حرج في ذلك".
مع اشتداد الضغط على قمة الجدول، أقر شيرر بأن اللاعبين يشعرون بضغط السباق المستمر على اللقب. لم تكن الفوز على تشيلسي مثالياً، لكن أسطورة نيوكاسل يعتقد أن القوة الذهنية أصبحت الآن أكثر أهمية من الأداء. وقال شيرر: "سيكونون متوترين، سيكونون عصبيين بسبب الضغط الذي يتعرضون له. إنهم بشر، لقد مررت بنفس الموقف، وهو أمر صعب للغاية، إنه صعب ذهنياً وجسدياً. إنه يستنزفك".
بمقارنة العصر الحالي بحملته للفوز باللقب مع بلاكبيرن روفرز، أشار شيرر إلى أن النجوم المعاصرين يواجهون عبئًا نفسيًا أكبر بسبب العصر الرقمي. وأضاف: "لا يهمني من أنت أو ما أنت، والوضع الآن أسوأ مما كان عليه في التسعينيات عندما فزنا باللقب لأول مرة في بلاكبيرن، بسبب الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. لم يكن لدينا ذلك حقًا، وكان الأمر صعبًا للغاية في ذلك الوقت. أفهم أنهم لن يكونوا مثاليين، لكنهم في وضع قوي للغاية، وما زلت أعتقد أنهم سيواصلون المسيرة ويفعلونها".
أرتاتا يتأمل في ديربي لندن "الصحيح"
لم يكن أرتاتا متفائلاً بشأن صعوبة المهمة التي واجهها فريقه ضد حامل لقب كأس العالم للأندية. على الرغم من البداية المهيمنة، اعترف الإسباني بأن فريقه كان عليه أن يعاني من أجل تحقيق الفوز، خاصة بعد أن خسر تشيلسي لاعباً بعد طرد بيدرو نيتو. وقال أرتاتا للصحفيين: "ديربي لندن حقيقي". "كنا نتوقع ذلك بسبب جودة الخصم، وبسبب الجودة الفردية التي يتمتع بها، ولأننا لعبنا ضده أربع مرات بالفعل، لذا نحن نعرف مدى جودته وصعوبة اللعب ضده. بعد أن بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، كان الشوط الأول مهيمنًا للغاية. أعتقد أن الفارق والنتيجة كان يجب أن يكونا أكبر. لكننا كنا متعادلين 1-1 [في نهاية الشوط الأول]، لذا استمرت المباراة".
كشف مدرب آرسنال أنه استلهم من فوز الأسبوع الماضي على توتنهام خلال حديثه مع الفريق في الاستراحة. وأضاف أرتاتا: "ذكرتهم بأننا كنا في نفس الموقف تمامًا أمام توتنهام قبل سبعة أيام في غرفة الملابس. قالوا: "انظروا ماذا حدث في الشوط الثاني، لذا سنفعل ذلك مرة أخرى، لكن ربما سنمر ببعض الصعوبات قبل أن ننهي المباراة بالفوز".لقد فعلنا ذلك بالتأكيد. استغلينا الفرصة لتسجيل الهدف الثاني، وبعد البطاقة الحمراء، توقعنا جميعًا نتيجة مختلفة تمامًا في الدقائق الأخيرة. لكننا لم نتمكن من السيطرة على الموقف والهيمنة عليه بالشكل الذي أردناه. علاوة على ذلك، قدم تشيلسي أداءً جيدًا للغاية في تلك الفترة، واحتجنا إلى ديفيد [رايا] ليفوز لنا بالمباراة".
- Getty Images Sport
تفوق في الكرات الثابتة والطريق إلى الأمام
أصبحت هيمنة أرسنال من الركلات الركنية تاريخية، حيث عادل النادي الآن الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر عدد من الأهداف من الركلات الركنية في موسم واحد. ساعدت كفاءتهم في هزيمة الفرق التي تستخدم دفاعات منخفضة ضدهم، ومع تبقي تسع مباريات، أصبح الغانرز على وشك تحطيم رقم قياسي جديد في إنتاجية الكرات الثابتة، وهو سلاح يمكن أن يحدث فارقًا في سباق اللقب مع مانشستر سيتي.
ليس لدى أرسنال متسع من الوقت للتفكير في نجاحه الأخير في الديربي، حيث يستعد للسفر إلى برايتون في منتصف الأسبوع، في مباراة من المتوقع أن تكون اختبارًا صعبًا آخر. لا يزال فريق بيب جوارديولا يلاحقه عن كثب، بعد أن تغلب على ليدز يوم السبت ليبقى على مسافة قريبة. مع استمرار تزايد "الضجيج" الذي ذكره شيرر، يدرك فريق أرتاتا أن النتائج ستفوق دائمًا الأسلوب في هذه المرحلة من الموسم.
إعلان