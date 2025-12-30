أصبحت الكرات الثابتة مشكلة متكررة لليفربول هذا الموسم، مما تسبب في تراجع نتائج الفريق خاصة أمام المنافسين الذين يتميزون في هذه الخاصية.

ومع استمرار هذه المشكلة، استقر النادي على أن إعادة الضبط أمر لا مفر منه. باستثناء ركلات الجزاء، لم يتلق أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أهدافًا من الكرات الثابتة أكثر من ليفربول الذي تلقى 12 هدفًا.

وكانت الركلات الركنية، على وجه الخصوص، نقطة ضعف واضحة، حيث لم يتلق سوى وست هام يونايتد أهدافًا أكثر من هذا المصدر.

وفي الطرف الآخر من الملعب، كافح ليفربول لتوليد تهديد مستمر. يبلغ متوسط أهدافه 2.4 هدف فقط لكل 100 كرة ثابتة، وهو رقم يتفوق عليه كل الفرق في الدوري الممتاز باستثناء برينتفورد. على الصعيد الدفاعي، فإن سجله مثير للقلق بنفس القدر، حيث استقبل 8.2 هدف لكل 100 كرة ثابتة، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى نوتنجهام فورست.