محمد سعيد

آرني سلوت يغلق باب الجدال عن محمد صلاح "احترامًا لمصر" .. ويؤكد افتقاد ليفربول لخدماته!

مدرب الريدز يرفض "التشتيت" عن موقعة توتنهام

عقد المدير الفني لنادي ليفربول، الهولندي آرني سلوت، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وسط ظروف صعبة يعاني منها الفريق بسبب الإصابات والغيابات المؤثرة.

وبالطبع كان أول سؤال فور وصول المدرب الهولندي عن صاحب الحدث الأهم داخل قلعة الريدز، وهو النجم المصري محمد صلاح رغم عدم تواجده حاليًا مع الفريق.

    ماذا قال سلوت عن محمد صلاح؟

    افتتح المدرب الهولندي المؤتمر الصحفي برسالة حاسمة لوسائل الإعلام من أجل التوقف عن تناول الأخبار عن صلاح وعلاقته بليفربول، قائلًا: "ذكرت الأسبوع الماضي أن الأفعال أهم من الأقوال. صلاح كان معنا في القائمة وكان أول بديل، والآن هو في كأس الأمم الإفريقية، وهي مباريات كبيرة له ولبلاده".

    وأضاف: "من العدل أن يكون تركيزه هناك، ومن العدل لنا أيضاً أن نركز على مواجهة توتنهام دون أي تشتيت".

    كما أكد سلوت أن الفريق سيفتقد خدمات النجم المصري الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى غياب كودي جاكبو، واللاعب الشاب جيوفاني ليوني المصاب منذ فترة طويلة.

    وأشار إلى أن موقف جيريمي فريمبونج وواتارو إندو من العودة لا يزال غير محسوم، بينما يترقب الجهاز الطبي تطورات إصابة دومينيك سوبوسلاي وجو جوميز بعد تعرضهما لإصابات في الفوز الأخير على برايتون بنتيجة 2-0.

  • تفاصيل أزمة صلاح داخل ليفربول

    محمد صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول لمدة عامين في أبريل الماضي، استهل الموسم الجديد بأداء لافت، حيث أحرز ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ليمنح حامل اللقب انطلاقة مثالية، لكن سرعان ما تبددت البدايات المشرقة، إذ دخل النجم المصري في فترة جفاف تهديفي امتدت لست مباريات متتالية، قبل أن تتكرر الأزمة نفسها مرة أخرى.

    ومع بلوغه 33 عامًا، وجد صلاح نفسه خارج التشكيلة الأساسية في أكثر من مناسبة، ليجلس على مقاعد البدلاء ويشاهد دقائق اللعب التي كان يتمنى الحصول عليها تتناقص بشكل ملحوظ.

    وفجر صلاح الجدل داخل جدران أنفيلد عندما وجد نفسه على مقاعد البدلاء في أربع مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينها مواجهة مثيرة انتهت بتعادل 3-3 أمام ليدز، والتي أعقبها تصريح ناري من النجم المصري اتهم فيه النادي بـ"إلقائه تحت الحافلة"، مؤكدًا أن علاقته المهنية مع المدرب أرني سلوت باتت متصدعة.

    الأزمة تعمقت أكثر حين استُبعد صلاح من قائمة الفريق التي سافرت إلى ميلانو وحققت فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على إنتر في دوري الأبطال، قبل أن يعود للظهور محليًا أمام برايتون، حيث صنع هدفًا فور دخوله بديلاً في الدقيقة 26.

    ومع توجهه الآن لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، تظل علامات الاستفهام قائمة حول مستقبله مع الريدز، وسط تقارير عن اهتمام متجدد من أندية الدوري السعودي بعرض مغرٍ قد يفتح الباب أمام انتقال محتمل في يناير.

    هوجو إيكتيكي والمنافسة على المربع الذهبي

    أشاد سلوت بالمهاجم الفرنسي إيكتيكي، موضحًا أنه لم يتجاوز التوقعات لأن النادي كان يعرف جيداً إمكانياته عند التعاقد معه، وأضاف: "اضطر للخروج أمام برايتون بعد 70 دقيقة بسبب شد عضلي، لكنه أظهر تطورًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. قدراته التهديفية وسرعته وتقنيته ليست مفاجأة، لكن ما يثير إعجابي هو تحسنه الكبير في معدل الجري والعمل داخل الملعب. في محادثاتي معه، ركزت أكثر على ما أريده منه دفاعيًا، وأنا متحمس لرؤية تطوره في هذا الجانب".

    وتحدث المدرب عن طموحات الفريق قائلًا: "الفوز دائمًا يمنحنا شعورًا جيدًا وروحًا عالية، خاصة لفريق شهد تغييرات كثيرة في الصيف. جدول الدوري يظهر تقاربًا كبيرًا بين أول 12 أو 13 فريقًا. مانشستر سيتي يقترب من آرسنال، لكنهما بعيدين عنا. نحن نتحسن دفاعيًا وهذا يمنحنا قاعدة قوية، ومع تطور جاهزية اللاعبين لمستوى الدوري الإنجليزي، يمكننا أن نتوقع المزيد في الفترة المقبلة."

  • سلوت عن مواجهة توتنهام

    وعن مباراة السبت أمام توتنهام، قال سلوت: "لا يمكن مقارنة هذه المواجهة بمباريات الموسم الماضي. سبيرز لديهم مدرب جديد لكن معظم اللاعبين هم أنفسهم، ونحن أيضاً أجرينا تغييرات كبيرة. في الموسم الماضي احتجنا 92 دقيقة للتسجيل أمام برينتفورد، والآن نحن فريق مختلف. أرى أننا نبني زخماً إيجابياً، وأتمنى أن يظهر ذلك في النتائج. في كثير من المباريات لعبنا بشكل جيد لكن ليس لمدة 90 دقيقة كاملة، والآن أرى اللاعبين أكثر جاهزية بدنياً لمتطلبات الدوري، وهذا يمنحنا قاعدة قوية للانطلاق".

    بهذه التصريحات، يسعى آرني سلوت إلى رفع معنويات فريقه قبل مواجهة صعبة أمام توتنهام، في وقت يأمل فيه أن يواصل ليفربول سلسلة نتائجه الإيجابية ويحقق المباراة السادسة على التوالي دون هزيمة.

