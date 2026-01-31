"لم أشاهد سواه يلعب بنفس الطريقة" .. أرتيتا يقارن "جوهرة آرسنال" بميسي بعد توقيعه على عقد مبدئي!

في أغسطس، ظهر داومان لأول مرة مع آرسنال في فوز الفريق 5-0 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وأصبح ثاني أصغر لاعب يظهر لأول مرة عندما دخل في الشوط الثاني وهو في سن 15 عامًا و235 يومًا، بينما يتفوق عليه زميله إيثان نوانيري بفارق 54 يومًا بتحقيق هذا الإنجاز في عام 2022.

في مباراة ليدز، حصل لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا على ركلة جزاء لصالح الفريق اللندني في ظهور مثير للإعجاب، كما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووصف أرتيتا أداءه في تلك المباراة بأنه "خاص"، قبل أن يضيف: "علينا النظر في كل المعلومات المتوفرة عنه. المهم هو كيف يتفاعل ويتعامل مع المواقف، وماذا يعتقد زملاؤه عنه - وهو أمر واضح، لأنهم استمروا في تمرير الكرة له. من الرائع أن نتمكن من تغيير الطاقة في الملعب بإشراكه، وقد كان له تأثير كبير في هذه المواجهة. حصل على ركلة جزاء في أول مشاركة له في ملعب الإمارات".

وأضاف:" هذا أمر لا يصدق. الفضل في ذلك يعود أولاً وقبل كل شيء إلى عائلته، والطريقة التي تم تربية هؤلاء الأطفال بها والبيئة التي تم توفيرها لهم. إنهم لا يشعرون بالارتباك بسبب الأجواء والظروف المحيطة بهم. كما يجب ذكر دور أكاديمية النادي، التي ساعدت في تطوير هؤلاء الصغار، بثقة وفهم للعبة في سن 15 عاماً فقط".