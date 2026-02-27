Goal.com
مباشر
Arsenal HIC 2-1GOAL
علي سمير

"تاريخ النحس" وبرشلونة ضد أحلام المتفائلين .. آرسنال هو المستفيد الأول من قرعة دوري الأبطال والفرصة سانحة لإنهاء العقدة!

هل يفعلها أرتيتا هذا الموسم؟

لأول مرة منذ فترة طويلة ترتبط كلمة "الحظ" بنادي آرسنال الإنجليزي، الفريق الذي عانده كل شيء لسنوات، يبدو أن القدر بدأ يبتسم له ويمنحه الفرص لتعويض كل ما فات.

اليوم، الجمعة، أقيمت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لتؤكد أن المدرب ميكيل أرتيتا لديه الإمكانية لمصالحة جماهير فريقه وإنحاس نحس غياب البطولات الكبرى.

آرسنال لم يسبق له الحصول على دوري الأبطال في تاريخه، والأمر أصبح بمثابة العقدة، ولم يفز بالدوري الإنجليزي منذ موسم اللاهزيمة في 2004، ومع مرور الوقت في مشروع أرتيتا، أصبح الإسباني مطالبًا بتحقيق أي من المسابقتين.

ما يحدث هذا الموسم، وما شاهدناه اليوم، يؤكد أن الأمور ممكنة، وكل شيء يعتمد على أرتيتا وفريقه ..

  • arsenal(C)Getty Images

    قرعة مثالية

    لو طُلب من أرتيتا نفسه أو أحد مشجعي وعشاق آرسنال أن يرسم طريق الفريق فيما تبقى من دوري الأبطال، لن يقوم باختيار هذه الرحلة التي تبدو سهلة وآمنة للفريق الإنجليزي.

    آرسنال يعتبر بالفعل هو الفريق الأفضل في المسابقة بنسختها الحالية، حيث حقق العلامة الكاملة وانتصر في جميع مبارياته، متفوقًا على أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وإنتر وغيرهم.

    ولذلك، قررت قرعة الاتحاد الأوروبي تقديم المكافأة، بلعب المدفعجية أمام باير ليفركوزن في دور الـ16، الفريق الألماني ليس بهذه السهولة، ولكن يمكن عبوره دون أي مشاكل، لأنه ليس نفس الخصم العنيد الذي امتلك تشابي ألونسو وفلوريان فيرتس وجيريمي فريمبونج وغيرهم قبل بداية الموسم.

    ليفركوزن يتواجد حاليًا في المركز السادس بجدول البوندسليجا، بفارق 21 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، مما يعكس الحالة التي يمر بها الفريق مؤخرًا، وهي أنباء سعيدة لأرتيتا رجاله.

    إذن، ماذا لو عبر آرسنال مواجهة ليفركوزن كما هو متوقع؟ سيلعب أمام بودو جليمت أو سبورتينج لشبونة، نعم نعرف أن بودو هو طفرة دوري الأبطال وتغلب على إنتر ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ولكن هذا لا يعني أن الفريق يمتلك النفس الطويل والعناصر اللازمة لإسقاط نظيره الإنجليزي.

    آرسنال "في يومه" يمكنه عبور بودو جليمت وسبورتينج لشبونة دون أي مشاكل، مما يجعله المستفيد الأكبر من قرعة دوري الأبطال، وصاحب الحظوظ الأقوى في الوصول إلى نصف النهائي، ووقتها قد يلعب ضد برشلونة أو أتلتيكو مدريد "باعتبار خروج نيوكاسل يونايتد وتوتنهام".

    القدر أو الحظ أيهما أقرب، جعل الفريق يتجنب عمالقة المسار الآخر في القرعة، بايرن ميونخ وريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول، وسيلعب أمام فريق واحد فقط منهم في النهائي لو استمرت رحلته بنجاح.

    لماذا آرسنال المستفيد الأكبر، لأنه "نظريًا" لو سارت الأمور كما هو متوقع، سيلعب أمام فريقين من الكبار فقط في نصف النهائي والنهائي!

    • إعلان
  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    فرصة للقتال في كل الجبهات

    أن تكون مشجعًا لآرسنال، فهذا لا يجعل التفاؤل من سماتك في متابعة كرة القدم، والتاريخ يحمل الكثير من الذكريات المحبطة والسيناريوهات الكارثية، لذلك لا داعي للإفراط في شيء لا تمتلك الكثير منه.

    على الجانب الآخر، الفئة الأكثر تفاؤلًا تقول إن الفريق يمكنه الفوز بالرباعية خلال الموسم الجاري 2025/2026، لأنه يمتلك المجموعة المناسبة من اللاعبين والعمق الكافي في التشكيل، ولا يزال يقاتل في جميع الجبهات ونحن في نهاية فبراير.

    الفريق يلعب أمام مانشستر سيتي يوم الأحد 22 مارس في نهائي "كأس كاراباو"، ولو فاز سيبدأ طريقه نحو الرباعية "وفقًا للمتفائلين"، ولديه مباراة سهلة أمام مانسفيلد تاون في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 من نفس الشهر.

    وأما في دوري الأبطال، آرسنال يلعب بجرأة وكثافة هجومية هي الأفضل في أوروبا حاليًا، وتوازن دفاعي مبهر يجعله قادرًا على مواجهة أي ضغوط،  وفرصته في العبور نحو نصف النهائي وربما النهائي تبدو قريبة للغاية.

    ماذا لم وقع أمام برشلونة؟ حظوظ آرسنال قوية للغاية ضد الفريق الكتالوني، أولًا لأنه يمتلك المقومات الدفاعية اللازمة للوقوف أمام لامين يامال ورافينيا وغيرهم، ويمكنه استغلال الدفاع المتقدم للمدرب هانز فليك، عكس فرق الدوري الإنجليزي التي تبالغ في التكتلات لقتل نسق لعب أرتيتا.

    ولكن على الجانب الآخر، لو وقع آرسنال أمام برشلونة في نصف النهائي، فالتاريخ لا ينصف المدفعجية أبدًا، الفريقان لعبا 9 مباريات، العملاق الكتالوني انتصر 6 مرات مقابل تعادلين وانتصار لنظيره اللندني.

    وبالحديث عن البريميرليج، الفريق متصدر بفارق 5 نقاط على الورق "سيتي لديه مباراة إضافية قد تقلصه إلى 2"، وقرعة الأبطال تمنحه ميزة تخفيف الضغوط وإمكانية التدوير بشكل طبيعي لعدم خسارة الدوري الذي يعتبر الأولوية القصوى لمشجعي النادي رغم إغراءات دوري الأبطال.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-ARSENALAFP

    هل يُضحي أرتيتا بالدوري؟

    دعونا نترك المتفائلين ونتحدث قليلًا بلغة "منطق آرسنال" الذي يختلف عن المنطق الطبيعي المتعارف عليه، كل المعطيات الآن تؤكد أنه يمكنه الفوز بكل شيء، ولكن عندما تظهر الضغوط وينتظر الجميع أن يأتي الإنجاز نشاهد الانهيار.

    حقيقة أن آرسنال كان مطالبًا ومفروضًا عليه حسم الدوري الإنجليزي بعد سلسلة النتائج المتعثرة لمانشستر سيتي، جعلت الفريق يسقط بشكل غير متوقع بالتعادل مع ليفربول ونوتنجهام فورست وبرينتفورد بالإضافة إلى وولفرهامبتون، والهزيمة من مانشستر يونايتد، في سلسلة مُروعة منذ بداية العام.

    لو كان آرسنال بإمكانه مواجهة الضغوط والمطالب الحتمية للفوز بأي شيء، لنافس على جميع البطولات بكل أريحية، لكن تاريخه وحاضره و"المستقبل المظلم" الذي قد ينتظر أرتيتا برحيله لو فشل في الفوز بأي بطولة، قد يفرض عليه التضحية.

    المدفعجية أمامهم مباريات صعبة في الدوري، ضد تشيلسي وبرايتون وإيفرتون ومانشستر سيتي ونيوكاسل، وخلال تلك المواجهات لو تعثر الفريق وفقد الصدارة لتذهب إلى سيتي، سيكون على أرتيتا الذهاب نحو الأبطال والتركيز على تلك البطولة ووضعها كأولوية أمام أي شيء آخر.

    نحن لا نقول إهمال المسابقة تمامًا، ولكن الجميع يعلم عندما يتصدر سيتي متأخرًا فالدوري أصبح في طريقه نحو ملعب الاتحاد، وحتى لا نشاهد آرسنال كطرف خاسر يمنح الهدايا لمنافسيه مرة أخرى، يجب إعطاء الأولوية للأبطال لأن القرعة والطريق نحو نهائي بودابست يمنحه كل الأسباب للقيام بذلك.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
0