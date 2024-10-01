دوري الأبطال .. باريس يسقط أمام حصن آرسنال وألونسو يُغرق ميلان وظهور "هالاند الجديد"

وجبة كروية دسمة في الجولة الثانية من البطولة

ليلة حافلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى شهدها عشاق كرة القدم الأوروبية، في إطار اليوم الأول من المرحلة الثانية لدوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة.

شاهدنا نتائج كاسحة، وقمة مثيرة بين آرسنال وباريس سان جيرمان، كان النادي اللندني هو صاحب الأفضلية بها، ومواجهة أخرى من نوع خاص بين باير ليفركوزن وميلان الإيطالي في ألمانيا.

العامل الأبرز في هذه الليلة كان العدد الهائل من الأهداف، والضحايا في كل مكان، سلتيك في ملعب دورتموند، ريد ستار على أرض إنتر، ويونج بويز في كتالونيا أمام برشلونة.

وفي السطور التالية سنستعرض معًا أهم ما أسفرت عنه هذه الليلة الساحرة من ليالي دوري الأبطال..