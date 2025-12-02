cm grafica rice arteta eze arsenal 2025 26 16.9Getty Images
تدين والتزام وصلاة في غرفة النني .. أرتيتا يخرج بسلاح جديد لقيادة آرسنال إلى المجد هذا الموسم!

مستويات مميزة من المدفعجية خلال هذا الموسم

مهما امتلك نجوم كرة القدم من قدرات خاصة ومواهب استثنائية، إلا أنهم بشر مثلنا، يحتاجون أحيانًا إلى بعض الإلهام الروحاني والتوفيق الإلهي من أجل الشعور بالراحة الكافية والحصول على المزيد من الحافز للنجاح.

خلط الدين بالكرة أمر جنوني نوعًا ما، بربط نجاح أي فريق وتفوقه بتواجد العديد من اللاعبين الملتزمين دينيًا، ولكن مصطلح "الجنون" لطالما لازم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، ويبدو إنها طريقة أخرى يعتمد عليها في تجربته الحالية بملعب الإمارات.

بداية من تشغيل أغنية "لن تسير وحدك أبدًا" في التدريبات قبل مواجهة ليفربول، وعصر الليمون في المحاضرات، واستئجار بعض اللصوص لسرقة اللاعبين من أجل اختبار مدى تركيزهم، والاستعانة بمصباح مضيء في محاضرة تحفيزية، كلها أمور غير مألوفة ظهرت مع أرتيتا، وسواء اختلفت أو اتفقت معها فهي نجحت!

آرسنال حاليًا على صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، ويعتلي قمة مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا محققًا العلامة الكاملة في كل مبارياته، إذن هناك شيئًا ما مختلف في المدفعجية، ومن هنا ظهرت الكثير من التفسيرات.

    ليست الكرات الثابتة فقط

    بجانب الحديث عن التسجيل من كرات ثابتة، وجلب صفقات من نوعية بييرو هينكابي وإيبيرتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس ونوني مادويكي وكريستيان موسكيرا وكيبا أريزابالاجا وكريستيان نورجارد، والمستويات المميزة على المستوى الفردي للعديد من النجوم أبرزهم ديكلان رايس، خرجت صحيفة "ديلي ميل" بتفسير ورؤية للأمر بزاوية تمامًا.

    كم مرة شاهدت المدافع جابرييل يقوم بالصلاة قبل انطلاق أي مواجهة؟ وهل شاهدت إيبيرتشي إيزي وهو يشير إلى السماء بعد التسجيل في توتنهام مثلما يفعل دائمًا طوال مسيرته؟

    الأمر لم يقتصر فقط على هذا الثنائي، هناك أيضًا الوافد الجديد هينكابي الذي يفعل تمامًا مثل جابرييل، في حالة روحانية مختلفة لا نراها بهذا الشكل الكثيف في مختلف فرق أوروبا.

    العديد من اللاعبين في آرسنال يعلنون أمام الجميع إيمانهم من حين لآخر، ولعل أبرزهم هو الظهير الهولندي يوريين تيمبر، الذي يعتبره البعض مثل "القس" من رجال الدين المسيحي.

    اللاعب ينشر بعض آيات الإنجيل على منصة "إكس" في صباح مباريات آرسنال، وسبق أن قال عن هذا الأمر:"المشجعون ينتظرون تلك المنشورات، كدت أنسى في أحد الأيام، وفوجئت ببعض الرسائل تطالبني بنشر آية اليوم، الأمر ممتع حقًا".

    وأضاف:"الإيمان بالنسبة لي هو أسلوب حياة، أحاول الالتزام به، نصلي قبل المباريات ولدينا العديد من المسيحيين في الفريق وهذا أمر مدهش، الدين يجلب لنا الوحدة والتفاهم".

    الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل قالت "ديلي ميل"، إن هناك بعض الطقوس الروحانية الأخرى، مثل ارتداء الحذاء الأيمن أولًا قبل الأيسر، أو تشغيل بعض الأشياء الخاصة بالتحفيز الديني.

    غرفة النني

    رحل محمد اللني لاعب آرسنال السابق وغادر المدفعجية منضمًا إلى الجزيرة الإماراتي، ولكن أثره لا يزال حاضرًا في ملعب الإمارات، من خلال غرفته المخصصة داخل النادي للصلاة.

    اللاعب المسلم المتدين افتتح هذه الغرفة في ديسمبر 2024، وبعد رحيله تم اتخاذها كمكان مناسب لباقي اللاعبين من أجل الصلاة والقيام بالطقوس الدينية، ولو لم تكن متاحة، يتم اللجوء إلى مكان آخر هادىء بجوار غرفة تبديل الملابس.

    من بين تشكيل آرسنال المكون من 25 لاعبًا، تعتبر الديانة المسيحية هي الأكثر شيوعًا، وأرتيتا تحدث بنفسه لـ"ديلي ميل" عن قصة التدين داخل فريقه.

    وقال الإسباني:"أعتقد أن الدين يربط اللاعبين ببعضهم البعض، يشاركون نفس المعتقدانت وهذا يساعدهم من الناحية العقلية وهو أمر هائل".

    أرتيتا معروف منذ بداية توليه لآرسنال بأنه لا يهتم فقط بالجوانب الفنية أو البدنية قبل استقدام أي لاعب، بل أيضًا بالأمور الشخصية وطريقة تفكير كل لاعب، لذلك ليس من الغريب قيامه بتفضيل الملتزمين دينيًا على أي نوعية أخرى".

    مؤخرًا، نرى العديد من نجوم آرسنال وهم يخطبون أو يتزوجون، وهذا يعكس الطابع العام داخل الفريق، ومحاولة بحثهم عن الاستقرار بدلًا من التشتت والانجراف وراء الحفلات والحياة الصاخبة".

    ثقافات متعددة

    الدين المسيحي هو الطابع العام في آرسنال، ويعتنقه جابرييل، بييرو هينكابي، كريستيان موسكيرا، تيمبر، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس، إيزي، مادويكي ومارتن أوديجارد وغيرهم.

    ولكن بطبيعة الدوري الإنجليزي هناك مجال للثقافات المختلفة، مؤخرًا شاهدنا ظهور الدين الإسلامي بكثرة في مانشستر سيتي، بعد التعاقد مع ريان آيت ووري وعبد القادر خوسانوف في نطاق زمني محدود.

    وفي ليفربول، لدينا النموذج الأشهر على الإطلاق وهو محمد صلاح الذي شوهد أكثر من مرة وهو يسجد شكرًا على التسجيل مع الريدز.

    إيبيرتشي إيزي لاعب آرسنال قال مؤخرًا بعد الهاتريك الذي أحرزه في توتنهام:"أنا ممتن جدًا، لقد صليت من أجل مباراة اليوم، الله أعطاني هذه الهدية"، كما تحدث بطابع ديني عن تحقيق حلمه بالانتقال للفريق الصيف الماضي.

    اللاعب نفسه سبق أن تحدث في تصريحات سابقة مع برنامج "Best Mode on" عن أن الدين هو الذي ساعده على التعافي نفسيًا، بعد استبعاده من تشكيل المدرب جاري ساوثجيت ليورو 2020.

    الاعب قال إن هذه الأزمة التي أنهت حلمه بعد معاناته من إصابة في وتر العرقوب، جعلته يتجه إلى الله، ليشعر بعدها بحالة من السلام النفسي، والإيمان بأنه لم يكن مقدرًا له المشاركة في تلك البطولة لأن ذلك أفضل له.

    والآن، وبعد التعادل الأخير مع تشيلسي وانخفاض الفارق مع مانشستر سيتي من 7 إلى 5 نقاط على صدارة البريميرليج، سيكون على نجوم المدفعجية القيام بالمزيد من الصلوات، حتى يحقق الفريق لقب البريميرليج لأول مرة منذ دوري اللاهزيمة في 2004، أن المدفعجية سيدخلون في مرحلة صعبة للغاية ومواجهات شرسة أمام أستون فيلا وبرينتفورد وليفربول وإيفرتون وغيرها من المحطات الصعبة.

