انطلاق بطولة MLS 2026 بمشاهدة مباشرة قياسية بلغت 9.7 مليون مشاهد

انطلقت حملة دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين (MLS) لعام 2026 ببداية تاريخية، حيث تُرجمت الملاعب المكتظة بالجماهير إلى ارتفاع كبير في نسبة المشاهدة على الصعيدين الوطني والدولي. بعد تسجيل أعلى نسبة حضور في تاريخ الدوري في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، سجلت MLS نسبة مشاهدة قياسية عبر التلفزيون التقليدي ومنصات البث المباشر — بزيادة قدرها 59 في المائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

    زخم قياسي لبدء الموسم

    تشمل أرقام المشاهدين توزيع Apple TV وشركاء البث في الولايات المتحدة وكندا ومنافذ دولية إضافية، مما يشير إلى طلب قوي في بداية الموسم على محتوى الدوري.

    واتبع التفاعل الرقمي اتجاهًا تصاعديًا مماثلًا. سجلت قنوات التواصل الاجتماعي المشتركة بين MLS والأندية زيادة بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، في حين حقق برنامج TikTok Live الذي يبث قبل المباريات 113,000 مشاهدة، مما يعكس تفاعل المشجعين المتزايد عبر المنصات.

    أكبر عدد من الحضور في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية على الإطلاق

    في الملاعب، استقطب افتتاح الموسم 387,271 مشجعاً، محطماً عدة أرقام قياسية. كان هذا أكبر عدد حضور في افتتاح الموسم على الإطلاق وأعلى إجمالي حضور في مباراة واحدة في تاريخ الدوري. استقطبت المباراة المرتقبة بين إنتر ميامي سي إف ولاي إيه إف سي في لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم 75,673 متفرجاً، مسجلة ثاني أكبر حضور جماهيري سجلته MLS على الإطلاق.

    كل شيء جاهز للأسبوع الثاني

    يستمر الزخم في الأسبوع الثاني، الذي يتضمن جدول مباريات كامل. ومن أبرز المباريات، استضافة ريال سولت ليك لسياتل ساوندرز إف سي في مباراة وولمارت ساترداي شوداون، تليها زيارة إنتر ميامي سي إف لأورلاندو سيتي إس سي في مباراة صنداي نايت سوكر المقدمة من كونتيننتال تاير. سيتم بث المباراتين على Apple TV.

    نتائج الأسبوع الأول والحضور

    سانت لويس سيتي إس سي 1-1 شارلوت إف سي إنيرجايزر بارك — 22,423

    إف سي سينسيناتي 2-0 أتلانتا يونايتد إف سي تي كي إل ستاديوم — 25,513

    دي سي يونايتد 1-0 فيلادلفيا يونيون أودي فيلد — 18,003

    أورلاندو سيتي 1-2 نيويورك ريد بولز إنتر آند كو ستاديوم — 24,453

    فانكوفر وايتكابس 1-0 ريال سولت ليك بي سي بليس — 23,546

    أوستن إف سي 2-2 مينيسوتا يونايتد إف سي ملعب كيو 2 — 20,738

    إف سي دالاس 3-2 تورونتو إف سي ملعب تويوتا — 11,004

    هيوستن دينامو 2-1 شيكاغو فاير شيل إنيرجي ستاديوم — 20,254

    ناشفيل إس سي 4-1 نيو إنجلاند ريفولوشن جيوديس بارك — 25,044

    لوس أنجلوس إف سي 3-0 إنتر ميامي سي إف لوس أنجلوس ميموريال كوليسيوم — 75,673

    بورتلاند تيمبرز 3-2 كولومبوس كرو بروفيدنس بارك — 22,210

    سان دييغو إف سي 5-0 سي إف مونتريال ملعب سنابدراجون — 25,412

    سان خوسيه إيرثكويكس 3-0 سبورتنج كانساس سيتي باي بال بارك — 16,367

    لوس أنجلوس غالاكسي 1-1 نيويورك سيتي إف سي ديغنيتي هيلث سبورتس بارك — 25,025

    سياتل ساوندرز 2-0 كولورادو رابيدز لومن فيلد — 31,606

