تشمل أرقام المشاهدين توزيع Apple TV وشركاء البث في الولايات المتحدة وكندا ومنافذ دولية إضافية، مما يشير إلى طلب قوي في بداية الموسم على محتوى الدوري.

واتبع التفاعل الرقمي اتجاهًا تصاعديًا مماثلًا. سجلت قنوات التواصل الاجتماعي المشتركة بين MLS والأندية زيادة بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، في حين حقق برنامج TikTok Live الذي يبث قبل المباريات 113,000 مشاهدة، مما يعكس تفاعل المشجعين المتزايد عبر المنصات.