"انس ريال مدريد وكلمة السر في إنجلترا".. نصيحة نجم البرازيلي السابق لإحياء مسيرة إندريك

قدم ساندرو الآن نصيحة صريحة، وحث إندريك على استبدال الإحباط في مدريد بفرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تسمية توتنهام كوجهة مثالية. وتحدث اللاعب الدولي البرازيلي السابق بحماس عن وضع المهاجم، وشدد على أن السعادة وممارسة كرة القدم بانتظام يجب أن تأتي قبل المكانة المرموقة.

وفي حديثه إلى BOYLE Sports، قال ساندرو: "إندريك بحاجة إلى اللعب. أعتقد أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون جيدًا له. كرة القدم هي لعبة. إنه بحاجة إلى خوض تلك المباريات. لا يمكنك أن تكون لاعبًا في ريال مدريد ولا تلعب. تعال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أفضل دوري في العالم، وسوف تحبه".

جادل ساندرو بأن توتنهام يمكن أن يوفر البيئة التي يحتاجها إندريك لإعادة اكتشاف متعة اللعب. ووفقًا له، فإن اللعب لأحد الأندية الرائدة في إنجلترا سيسمح للمراهق بالتعبير عن نفسه بحرية، وبناء الثقة واستعادة الزخم الذي جعله في يوم من الأيام أحد ألمع المواهب البرازيلية.

وقال: "يجب أن يأتي إلى توتنهام. سنساعده وهو سيساعدنا أيضًا. يجب أن أتصل به. أعتقد أن ذلك سيكون جيدًا لإندريك، لكن أي نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل توتنهام، وخاصة توتنهام، يمكنه أن يضمن لك اللعب في مكان تعبر فيه عن نفسك وتكون سعيدًا، فهذا هو المكان الذي يجب أن يذهب إليه، عليه أن يستمتع بهذه اللحظة لأنه عندما تكون في ريال مدريد، أحد أكبر الأندية في العالم، ولكنك لست جزءًا منه، فإنك لن تكون سعيدًا. إندريك يحتاج إلى أن يكون جزءًا منه. إندريك يحتاج إلى أن يلعب كرة القدم".