نصح النجم البرازيلي السابق ساندرو، مواطنه إندريك بالانضمام إلى توتنهام لإحياء مسيرته المتعثرة، انضم المهاجم البرازيلي إلى ريال مدريد في عام 2022 في صفقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليون يورو، وكان يُعتبر أحد أكثر المراهقين إثارة في عالم كرة القدم. أظهر موسمه الأول في إسبانيا بوادر على تلك الوعود، حيث سجل سبعة أهداف في 37 مباراة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. لكن منذ أن غادر الإيطالي العاصمة الإسبانية، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها بالنسبة لإندريك.
"انس ريال مدريد وكلمة السر في إنجلترا".. نصيحة نجم البرازيلي السابق لإحياء مسيرة إندريك
تعطل مسيرة إندريك والحل هو الرحيل
أبعدت إصابة في أوتار الركبة إندريك عن المشاركة في كأس العالم للأندية والأسابيع الأولى من الموسم الجديد. بحلول وقت عودته، كان الوضع في مدريد قد تغير. كان تشابي ألونسو قد استقر على خيارات هجومية بديلة، ومنذ ذلك الحين اقتصرت مشاركات إندريك على ثلاث مباريات فقط، حيث كافح من أجل إيجاد إيقاعه أو دوره. مع اقتراب كأس العالم 2026، تزداد المخاوف بشأن توقف تطوره.
كان الاهتمام بإندريك واسع النطاق. استكشف مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد معه كخيار بديل بعد إصابة بنجامين شيشكو، بينما أجرت أندية أخرى استفسارات سرية. لكن ليون، حسب ما ورد، برز كوجهة مفضلة للاعب، حيث يُنظر إليه كمنصة لبدء مستمر وإعادة بناء أكثر هدوءًا بعيدًا عن التدقيق المستمر. كان ريال مدريد يفضل في البداية إعارة اللاعب داخل الدوري الإسباني، معتقدًا أن القرب والألفة سيسهلان التكيف مع اقتراب إندريك من الحصول على الجنسية الإسبانية. لكن اللاعب رفض ذلك، وأعطى الأولوية لضمان مشاركته في المباريات.
- AFP
نصيحة غالية
قدم ساندرو الآن نصيحة صريحة، وحث إندريك على استبدال الإحباط في مدريد بفرصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تسمية توتنهام كوجهة مثالية. وتحدث اللاعب الدولي البرازيلي السابق بحماس عن وضع المهاجم، وشدد على أن السعادة وممارسة كرة القدم بانتظام يجب أن تأتي قبل المكانة المرموقة.
وفي حديثه إلى BOYLE Sports، قال ساندرو: "إندريك بحاجة إلى اللعب. أعتقد أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون جيدًا له. كرة القدم هي لعبة. إنه بحاجة إلى خوض تلك المباريات. لا يمكنك أن تكون لاعبًا في ريال مدريد ولا تلعب. تعال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أفضل دوري في العالم، وسوف تحبه".
جادل ساندرو بأن توتنهام يمكن أن يوفر البيئة التي يحتاجها إندريك لإعادة اكتشاف متعة اللعب. ووفقًا له، فإن اللعب لأحد الأندية الرائدة في إنجلترا سيسمح للمراهق بالتعبير عن نفسه بحرية، وبناء الثقة واستعادة الزخم الذي جعله في يوم من الأيام أحد ألمع المواهب البرازيلية.
وقال: "يجب أن يأتي إلى توتنهام. سنساعده وهو سيساعدنا أيضًا. يجب أن أتصل به. أعتقد أن ذلك سيكون جيدًا لإندريك، لكن أي نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل توتنهام، وخاصة توتنهام، يمكنه أن يضمن لك اللعب في مكان تعبر فيه عن نفسك وتكون سعيدًا، فهذا هو المكان الذي يجب أن يذهب إليه، عليه أن يستمتع بهذه اللحظة لأنه عندما تكون في ريال مدريد، أحد أكبر الأندية في العالم، ولكنك لست جزءًا منه، فإنك لن تكون سعيدًا. إندريك يحتاج إلى أن يكون جزءًا منه. إندريك يحتاج إلى أن يلعب كرة القدم".
مستقبل غامض مع البرازيل
لقد كلف عدم مشاركة إندريك بالفعل فرصة الظهور على الساحة الدولية. أنشيلوتي، الذي يتولى الآن مسؤولية المنتخب البرازيلي، لم يضم المراهق إلى أي تشكيلة منذ توليه المنصب. في حين أن المدرب السابق لريال مدريد أيد علناً إمكانات إندريك على المدى الطويل، إلا أنه كان واضحاً بنفس القدر أن ممارسة كرة القدم بانتظام أمر ضروري إذا أراد الشاب البقاء في المنافسة.
وقال أنشيلوتي: "عليه أن يفكر مع المقربين منه في الخيار الأفضل. عليه أن يتحدث مع النادي ليرى ما هو الأفضل له، إندريك صغير جدًا، ولن تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم. يمكنه أن يلعب في كأس العالم 2026، لأنه يمتلك الموهبة اللازمة لذلك، ولكن يمكنه أيضًا أن يشارك في كأس العالم 2030، أو كأس العالم 2034، وربما حتى كأس العالم 2038 (يضحك). أعتقد أنه من المهم له أن يعود للعب ويظهر موهبته".
- Getty Images Sport
بريق أمل في ريال مدريد
على الرغم من دوره الهامشي، أظهر إندريك لمحات عما يمكنه تقديمه. كان أداءه الحيوي في كأس الملك ضد تالافيرا بمثابة تذكير بحركته الغريزية وغريزته المفترسة. تشير تلك اللحظات إلى أن قصته في مدريد لم تنته بعد، حتى مع تزايد احتمالات انتقاله على سبيل الإعارة، ربما إلى ليون. يواجه ريال مدريد إشبيلية قبل عطلة أعياد الميلاد، وستكون أي مشاركة له بمثابة اختبار آخر.