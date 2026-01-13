"اندهشت من رحيل ألونس ويبدو أن هناك أمرًا خطأ!".. يورجن كلوب يكشف موقفه من تدريب ريال مدريد

لم يبدِ المدرب البالغ من العمر 58 عامًا أي مؤشر على رغبته في العودة إلى التدريب، خاصة في منصب حساس مثل منصب مدرب ريال مدريد. وقد تجاهل أي صلة تربطه بالبلانكوس عندما رد على خبر رحيل ألونسو المفاجئ.

عندما سُئل عن ما إذا كان هاتفه قد رن بعد ذلك بوقت قصير، قال كلوب، الذي يعمل محللاً في قناة Servus TV On: "لقد رن بالفعل، ولكن ليس من مدريد. ولكن نعم، كان هناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين شعروا أنه يجب عليهم الاتصال بي مباشرة بشأن هذا الأمر".

وأضاف: "أولاً، أعتقد أن هذا دليل آخر على أن هناك شيئاً ما غير صحيح في الوقت الحالي. إذا كان تشابي ألونسو، الذي أظهر خلال العامين الماضيين في ليفركوزن موهبته التدريبية المتميزة - وأعتقد أنه في سنه وبالنظر إلى عدد الوظائف التي شغلها، يمكنك القول بذلك - قد اضطر إلى مغادرة مدريد بعد ستة أشهر فقط، فهذا يدل على عدة أمور. من ناحية، يظهر ذلك أنه لم يعد هناك وقت في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن التوقعات في ريال مدريد هائلة".

وأردف: "اتخاذ قرار كهذا في خضم الأحداث، بعد خسارة نهائي الكأس أمام برشلونة أمس، يقول الكثير. أعتقد أننا كنا نسمع شائعات منذ فترة. والآن - لا أعرف إن كان هذا هو المقصود بسؤالك - لكن هذا لا علاقة له بي على الإطلاق، ولم يثر أي شيء بالنسبة لي، وهو ما كان سيكون على الأرجح السؤال التالي.. لقد فوجئت، هذا صحيح - فوجئت حقًا. ثم أرسل لي بعض الأشخاص رسائل، وأجبتهم برموز تعبيرية مختلفة".