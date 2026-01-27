صفقة محسومة في مصر و"مُعقدة" بإسبانيا .. حمزة عبد الكريم لم ينضم لبرشلونة "حتى الآن" واحذروا من التفاؤل المفرط!

الاحتفاء بانتقال المهاجم المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة أمر طبيعي ومنطقي، لأننا لا نسمع كل يوم عن لاعب عربي ينضم إلى العملاق الكتالوني.

ولكن ربما الرغبة في رؤية محمد صلاح جديد أو خليفة لعمر مرموش، دفعت البعض للتفاؤل "أكثر من اللازم"، واعتبار أن الامور أصبحت منتهية تمامًا ورسميًا، رغم أن الواقع يؤكد عكس ذلك.

في مصر، برشلونة استعار حمزة بالفعل من الأهلي، وسط تأكيدات محلية بأن الصفقة تمت، ولكن في كتالونيا .. هناك حذر وبعض التعقيدات الإدارية، والأمور لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن.