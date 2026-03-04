وفقًا لـ ESPN، فقد أرجأ جريزمان انتقاله المحتمل إلى نادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) هذا الموسم. كان النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له يضغط من أجل إبرام صفقة فورية، مع عرض مشروط بوصول اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في 26 مارس.

ومع ذلك، فإن وصول أتلتيكو مدريد إلى نهائي كأس الملك، الذي سيقام في 18 أبريل، تسبب في تعارض مباشر في الجدول الزمني. مع العلم أن أورلاندو قد تبحث عن بدائل أخرى بحلول موعد فتح فترة الانتقالات الصيفية في يوليو، إلا أن جريزمان اختار إعطاء الأولوية لالتزاماته الرياضية الحالية في العاصمة الإسبانية.