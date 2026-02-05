بين نصيحة ميسي لبرشلونة وشراكة منتظرة في مدريد .. ضغط إسباني لاستغلال غضب روميرو من إدارة توتنهام

عاد روميرو بقوة إلى دائرة اهتمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة بعد شهر مضطرب في شمال لندن ألقى بظلال من الشك على مستقبله الطويل الأمد مع توتنهام.

أتلتيكو كان حريصاً على ضم قلب الدفاع المميز إلى ملعب متروبوليتانو الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن في نهاية المطاف من تمويل الصفقة.

وانتهى الأمر بروميرو إلى الالتزام بمستقبله مع نادي شمال لندن، موقعاً على عقد جديد ضخم لمدة أربع سنوات في أغسطس يُعتقد أنه يتجاوز 200,000 جنيه استرليني أسبوعياً.

لكن المشهد تغيّر بشكل كبير منذ بداية العام الجديد. وقد بات روميرو، الذي تم تعيينه قائداً للفريق من قبل المدرب توماس فرانك، أكثر صراحة بشأن عدم رضاه عن مسار النادي. ومع جعل أتلتيكو التعاقد مع مدافع محوري عالمي المستوى أولوية لهم في نافذة الصيف المقبلة، أفادت صحيفة "ذا صن" أنهم يستعدون للتحرك بسرعة إذا قرر اللاعب الرحيل.

وبينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان توتنهام سيقبل عروضاً لقائده بعد وقت قصير من تجديد عقده، فإن النادي الإسباني يراقب الوضع عن كثب، مستشعراً فرصة لإقناع اللاعب البالغ 27 عاماً بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز.