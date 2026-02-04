تأثير الدومينو .. بنزيما يضع داروين نونيز على أعتاب فنربخشه والنادي التركي يطلب صفقة أخرى من الهلال

قرر نادي الهلال السعودي، إغلاق صفحة المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع الفريق، والتخلي عنه في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا في تركيا.

الهلال تعاقد مؤخرًا مع كريم بنزيما من صفوف الاتحاد، في صفقة مدوية تسببت في حالة من الضجة لدى جميع متابعي دوري روشن، ولكن يبدو أن الإثارة لا تزال مستمرة.

نونيز، الذي وصل إلى الهلال في الصيف الماضي قادمًا من ليفربول، فشل في تقديم أوراق اعتماده لدى المدرب سيموني إنزاجي ويبدو أنه على وشك الرحيل إلى فنربخشه.