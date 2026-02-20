Goal.com
علي رفعت

الرحيل للدوري السعودي قد يكون الحل.. نجم برشلونة يملك مفاتيح ميركاتو الصيف!

عرض سعودي ضخم لنجم برشلونة.. هل يحل المشاكل المحيطة بالنادي؟!

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي التعاقد مع مارك كاسادو لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم منافسات الدوري المحلي بصفقة شابة وواعدة بحسب ما نشرت "موندو ديبورتيفو".

تبلغ قيمة العرض المالي المقدم لإقناع إدارة النادي الكتالوني بالتخلي عن خدمات اللاعب الشاب 40 مليون يورو وهو مبلغ يعكس الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى استقطاب المواهب الكروية الشابة التي تمتلك مستقبلًا طويلًا في الملاعب بدلًا من الاعتماد فقط على النجوم المخضرمين الذين اقتربوا من نهاية مسيرتهم. 

وتستعد الجهات المعنية في الصندوق السعودي لعقد اجتماعات مكثفة وحاسمة مع وكلاء اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة لبحث مدى استعداده للانتقال إلى الملاعب السعودية في الموسم الجديد وشرح تفاصيل المشروع الرياضي الطموح الذي ينتظره هناك لإقناعه بخوض هذه التجربة الاحترافية الجديدة في مسيرته الكروية.

    زحام شديد في منتصف الملعب

    يمتلك المدرب الألماني هانز فليك خيارات فنية وتكتيكية متعددة في منطقة خط الوسط تجعل من التخلي عن كاسادو قرارًا قابلًا للتنفيذ الفعلي دون الإخلال بتوازن الفريق. 

    يعتمد الفريق الأول بشكل أساسي ومستمر على أسماء بارزة مثل فرينكي دي يونج وبيدري وجافي إلى جانب صانع الألعاب داني أولمو إضافة إلى تألق لاعبين آخرين مثل مارك بيرنال وفيرمين لوبيز.

    هذا التكدس الكبير في المواهب وتعدد الخيارات في مركز الوسط المدافع وصناعة اللعب أدى إلى تراجع ملحوظ في معدل مشاركات كاسادو هذا الموسم حيث خاض 1129 دقيقة فقط موزعة على 25 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية مما يقلص من فرصه في اللعب بصفة أساسية ومستمرة ويجعله يبحث عن وجهة تضمن له المشاركة المنتظمة.

  • طوق نجاة اقتصادي للإدارة

    تمثل قيمة الصفقة المحتملة البالغة 40 مليون يورو فرصة ذهبية وتاريخية لإدارة برشلونة للخروج من عنق الزجاجة المالي الذي يهدد استقرار النادي. 

    يعاني الكيان الكتالوني منذ فترة طويلة من أزمات اقتصادية متلاحقة وتراكم للديون أثرت سلبًا على قدرته في تسجيل اللاعبين الجدد ومجاراة قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة المفروضة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم. 

    ضخ هذا المبلغ الكبير في خزينة النادي سيوفر سيولة نقدية عاجلة تساهم في ضبط الميزانية العامة وتخفيض فاتورة الرواتب وتمنح الإدارة الرياضية مرونة واسعة وكبيرة للتحرك بثقة وحرية أكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية وتلبية طلبات الجهاز الفني لتعزيز صفوف الفريق الأول بعناصر جديدة تصنع الفارق الحقيقي.

    أولوية دعم خط الهجوم بمهاجم حاسم

    تحتاج الإدارة الكتالونية إلى توجيه جزء كبير ومهم من هذه العوائد المالية لمعالجة مشاكل هجومية ملحة تلوح في الأفق القريب.

    يقترب المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي من مغادرة صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري تزامنًا مع انتهاء عقده ووجود اهتمام كبير وعروض مالية مغرية من أندية تنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين للحصول على خدماته. 

    وفي ظل التراجع الكبير والمستمر في مستوى فيران توريس المهاجم الحالي للفريق وعجزه عن تقديم الإضافة المرجوة يصبح التعاقد مع رأس حربة جديد يمتلك حاسة تهديفية عالية ضرورة قصوى لا تقبل أي تأجيل أو مماطلة. 

    تضع الإدارة الفنية أنظارها على خيارات هجومية شابة ومناسبة من الناحية الاقتصادية مثل الكاميروني كارل إيتا إيونج لاعب ليفانتي الإسباني أو محاولة استغلال الانتعاشة المالية المنتظرة لتقديم عروض قوية لأسماء هجومية أكثر خبرة وشراسة لضمان استمرار الفاعلية التهديفية للفريق في شتى البطولات.

  • ترميم الخط الخلفي بصفقات قوية

    لا يقتصر طموح برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية على تعزيز خط الهجوم فحسب بل يمتد ليشمل تقوية وتدعيم خط الدفاع الذي يعاني من ثغرات واضحة تؤثر على صلابة الفريق. 

    ترك رحيل المدافع المخضرم إينيغو مارتينيز فراغًا كبيرًا في قلب الدفاع يتطلب تدخلًا سريعًا وحاسما لبناء شراكة دفاعية صلبة ومتجانسة إلى جوار الموهبة الصاعدة باو كوبارسي الذي يقدم مستويات مبهرة. 

    ومع انتقال المدافع الإنجليزي القوي مارك جيهي بشكل رسمي ونهائي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وتوقيعه لعقود انضمامه تتجه أنظار كشافي برشلونة فورًا نحو خيارات دفاعية أخرى بارزة ومؤثرة في الملاعب الأوروبية مثل المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني نجم إنتر لتأمين الخط الخلفي بشكل كامل.

    يتطلب حسم مثل هذه الصفقات الكبيرة والهامة توافر سيولة مالية كافية وفورية وهو ما يمكن تحقيقه بكل بساطة عبر الموافقة الرسمية على العرض السعودي لبيع كاسادو واستثمار كامل العوائد في بناء فريق متكامل ومتوازن وقادر على المنافسة بقوة وشراسة على كافة الألقاب المتاحة محليًا وأوروبيا.

    بيت القصيد

    يقف نادي برشلونة الإسباني اليوم أمام مفترق طرق حاسم واستثنائي يتطلب من الإدارة الموازنة الدقيقة والعقلانية بين الجوانب الفنية البحتة والاحتياجات الاقتصادية الملحة للغاية. 

    ورغم أن التفريط الدائم في موهبة شابة طموحة من أبناء النادي قد يبدو قرارًا صعبًا ومعقدًا على المستوى الرياضي والعاطفي للجماهير إلا أن تراجع أهمية كاسادو لفليك والعوائد المالية الضخمة والمنتظرة من وراء إتمام الصفقة تمثل مفتاحًا سحريًا وحقيقيًا لحل أعقد وأصعب مشاكل النادي المالية وتسمح بإعادة بناء هيكل الفريق بصفقات استراتيجية ومدروسة تسد العجز الواضح في مراكز حيوية وأساسية كالهجوم والدفاع وتضمن مستقبلًا مشرقًا يعيد النادي لمنصات التتويج بانتظام.

