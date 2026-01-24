وفي حديثه مع صحيفة" سبورت" الإسبانية، قال سيريا: "كنا قد خططنا بالفعل أن يستغل لابورتا أي فرصة سانحة لإجراء الانتخابات. نحن نتفهم أن اللوائح تنص على ذلك، ولكن من الطبيعي أن يتم ذلك بعد انتهاء الموسم، مع تنافس الفرق المختلفة على الألقاب، دون ضجة إعلامية".
ترددت شائعات بأن لابورتا قرر الدعوة إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، حيث يحظى اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا بأعلى مستوى من الدعم حاليًا. يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، وفاز مؤخرًا على غريمه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، ومن المتوقع أن يضمن مكانًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل كوبنهاجن في ملعب كامب نو سبوتيفاي الأسبوع المقبل.
وأضاف فيكتور فورت: "من الواضح أن هذه الانتخابات تُدعى عندما يناسب ذلك لابورتا. إنه لا يهتم بإجراء الانتخابات في منتصف مباراة دوري أبطال أوروبا. لكننا كنا نتوقع ذلك بالفعل، ولسنا متفاجئين. نحن مستعدون. هذه انتخابات مهمة جدًا لمستقبل برشلونة. حان الوقت لإعادة النادي إلى الأعضاء.
وبالطبع، إذا تزامن يوم 15 مارس مع مباراة ضد إشبيلية، فإننا نطالب بأن تكون المباراة في ذلك اليوم حصرية للأعضاء وأن تكون التذاكر بأقل سعر ممكن. يجب تشجيع المشاركة ولا يمكن التمييز ضد أولئك الذين لا يملكون تذاكر موسمية".