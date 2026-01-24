هناك بعض المرونة بشأن موعد إجراء الانتخابات، وكان بإمكانه اختيار أي تاريخ بين منتصف مارس ومنتصف يونيو. ومع ذلك، اختار لابورتا إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مما يعني أنها ستُجرى في 15 مارس من هذا العام بينما لا يزال الفريق يشارك في مختلف المسابقات، بما في ذلك دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "وافق مجلس الإدارة على الدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي يوم الأحد 15 مارس 2026".

"في الأيام المقبلة، ووفقًا للمواعيد النهائية المحددة في لوائح نادي برشلونة، سيتم نشر الدعوة الرسمية، بما في ذلك الجدول الزمني وجميع تفاصيل العملية الانتخابية".

يترشح لابورتا لإعادة انتخابه، بينما أعلن فيكتور فونت ومارك سيريا وكزافييه فيلاجوانا وجوان كامبروبي عن نيتهم الترشح. ومع ذلك، تعرض رئيس برشلونة الحالي لانتقادات شديدة من منافسيه بسبب إعلانه عن الانتخابات قبل انتهاء الحملة الانتخابية.