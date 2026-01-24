Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"لا يهتم بالنادي" .. هجوم قوي على "الانتهازي" لابورتا بسبب موعد انتخابات رئاسة برشلونة

قرار مثير للجدل وتسبب في ظهور العديد من التساؤلات

تعرض رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لانتقادات من منافسيه في الانتخابات الرئاسية بسبب قراره الدعوة إلى إجراء انتخابات قبل نهاية الموسم. 

يمتلك أعضاء النادي الكتالوني العملاق حقوق ملكيته، مما يعني أن لديهم فرصة التصويت لانتخاب رئيس جديد للنادي كل خمس سنوات. أدى لابورتا اليمين الدستورية في عام 2021، وكان عليه الدعوة إلى إجراء انتخابات قبل نهاية يونيو.

  • FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الانتخابات الرئاسية ستجرى في منتصف مارس

    هناك بعض المرونة بشأن موعد إجراء الانتخابات، وكان بإمكانه اختيار أي تاريخ بين منتصف مارس ومنتصف يونيو. ومع ذلك، اختار لابورتا إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مما يعني أنها ستُجرى في 15 مارس من هذا العام بينما لا يزال الفريق يشارك في مختلف المسابقات، بما في ذلك دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي في وقت سابق من هذا الأسبوع: "وافق مجلس الإدارة على الدعوة إلى انتخابات رئاسة النادي يوم الأحد 15 مارس 2026".

    "في الأيام المقبلة، ووفقًا للمواعيد النهائية المحددة في لوائح نادي برشلونة، سيتم نشر الدعوة الرسمية، بما في ذلك الجدول الزمني وجميع تفاصيل العملية الانتخابية".

    يترشح لابورتا لإعادة انتخابه، بينما أعلن فيكتور فونت ومارك سيريا وكزافييه فيلاجوانا وجوان كامبروبي عن نيتهم الترشح. ومع ذلك، تعرض رئيس برشلونة الحالي لانتقادات شديدة من منافسيه بسبب إعلانه عن الانتخابات قبل انتهاء الحملة الانتخابية.

    • إعلان

  • لابورتا "لا يهتم" بموعد الانتخابات

    وفي حديثه مع صحيفة" سبورت" الإسبانية، قال سيريا: "كنا قد خططنا بالفعل أن يستغل لابورتا أي فرصة سانحة لإجراء الانتخابات. نحن نتفهم أن اللوائح تنص على ذلك، ولكن من الطبيعي أن يتم ذلك بعد انتهاء الموسم، مع تنافس الفرق المختلفة على الألقاب، دون ضجة إعلامية".

    ترددت شائعات بأن لابورتا قرر الدعوة إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، حيث يحظى اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا بأعلى مستوى من الدعم حاليًا. يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، وفاز مؤخرًا على غريمه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، ومن المتوقع أن يضمن مكانًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل كوبنهاجن في ملعب كامب نو سبوتيفاي الأسبوع المقبل.

    وأضاف فيكتور فورت: "من الواضح أن هذه الانتخابات تُدعى عندما يناسب ذلك لابورتا. إنه لا يهتم بإجراء الانتخابات في منتصف مباراة دوري أبطال أوروبا. لكننا كنا نتوقع ذلك بالفعل، ولسنا متفاجئين. نحن مستعدون. هذه انتخابات مهمة جدًا لمستقبل برشلونة. حان الوقت لإعادة النادي إلى الأعضاء.

    وبالطبع، إذا تزامن يوم 15 مارس مع مباراة ضد إشبيلية، فإننا نطالب بأن تكون المباراة في ذلك اليوم حصرية للأعضاء وأن تكون التذاكر بأقل سعر ممكن. يجب تشجيع المشاركة ولا يمكن التمييز ضد أولئك الذين لا يملكون تذاكر موسمية".

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025AFP

    لابورتا يدافع عن قراره

    وقال مرشح رئاسي آخر، فيلاجوانا، عن قرار لابورتا: "أنا وفريقي نعمل منذ بعض الوقت، لذا نحن جاهزون عندما يأتي الموعد.

    أود أن تكون الانتخابات شاملة قدر الإمكان، حتى يتمكن الأعضاء من الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من المقترحات ومقارنتها، وحتى يوفر النادي كل فرصة للأعضاء للحصول على جميع المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ القرار واختيار الشخص الذي يعتبرونه أفضل رئيس لبرشلونة".

    لكن لكي تدرج أسماؤهم في نهاية المطاف على بطاقات الاقتراع، يتعين على المرشحين الحصول على 2321 توقيعًا من أعضاء نادي برشلونة لدعم ترشيحهم.

    ومع ذلك، دافع لابورتا عن قراره بإجراء الانتخابات في منتصف مارس، قائلاً إن هذا التاريخ هو "الأكثر ملاءمة على المستوى الرياضي والمؤسسي". ويجب على لابورتا الآن الاستقالة من منصبه في فبراير قبل الانتخابات، مع تعيين لجنة إدارية مسؤولة عن الإشراف على سير العمليات اليومية.

  • برشلونة ينتعش بعد خسارته أمام ريال سوسييداد

    بعد خسارته 2-1 أمام ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع الماضي، حقق برشلونة فوزًا 4-2 على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. وتعني خسارة أنويتا أن تقدم البلوجرانا في صدارة الدوري الإسباني قد تقلص إلى نقطة واحدة فقط.

    وبينما لا يزال الفريق خارج المراكز المؤهلة تلقائيًا لدوري أبطال أوروبا، فإنه يتساوى في النقاط مع باريس سان جيرمان ونيوكاسل وتشيلسي في المراكز السادس والسابع والثامن على التوالي برصيد 13 نقطة. ويستقبل برشلونة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني يوم الأحد.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال أوفييدو crest
ريال أوفييدو
أوفييدو
الدوري الإسباني للسيدات
برشلونة للسيدات crest
برشلونة للسيدات
BAR
إشبيلية للسيدات crest
إشبيلية للسيدات
SEV
0