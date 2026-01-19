AFP
"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب بعد "فضيحة" الاعتداء على لاعب السنغال!
السنغال تتوج بعد ليلة درامية
في ليلة درامية لن تمحى من ذاكرة الكرة الإفريقية، توجت السنغال بلقب "كان 2025" ليس فقط بفضل أقدام اللاعبين، بل بفضل حكمة النجم ساديو ماني الذي أنقذ بلاده من فضيحة تاريخية.
المشهد كان عبثياً بامتياز؛ فبعد احتساب الحكم جاك جان ندالا ركلة جزاء قاتلة للمغرب في الوقت بدل الضائع، أمر المدرب السنغالي "بابي ثياو" لاعبيه بالانسحاب من الملعب اعتراضاً على القرار، وكادت المباراة تنتهي بنهاية مأساوية لأسود التيرانجا.
هنا ظهر معدن القائد الحقيقي، حيث رفض ماني الانصياع لقرار الانسحاب العاطفي، وأجبر زملاءه على البقاء والقتال، مراهناً على عدالة السماء أو اهتزاز الخصم.
وكأن القدر كافأه، أطاح نجم المغرب براهيم دياز بركلة الجزاء التي كانت كفيلة بإنهاء الحلم، لتدب الروح مجدداً في جسد السنغال.
هذا الموقف النفسي المعقد كان نقطة التحول؛ إذ انهار التركيز المغربي بعدها، واستغل "بابي جايي" تمريرة إدريسا السحرية في الشوط الإضافي الأول (الدقيقة 94) ليسجل هدف الذهب، ويثبت أن "تمثالاً" يجب أن يُشيد لساديو ماني، الذي حول قرار الانسحاب الأرعن إلى رقصة تتويج تحت أمطار المغرب، محافظاً على عرش بلاده القاري.
الاعتداء على حارس منتخب السنغال
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا من نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، يوثق واقعة اعتداء مؤسفة تعرض لها ييفان ديوف، الحارس البديل للمنتخب السنغالي، على يد مجموعة من جامعي الكرات في الملعب.
تعود تفاصيل الأزمة إلى تعمد جامعي الكرات سحب وإخفاء المناشف الخاصة بالحارس الأساسي إدوارد ميندي بشكل دوري ومستفز، ما أعاقه عن تجفيف قفازاته المتأثرة بتساقط الأمطار الغزيرة.
وأظهرت اللقطات المتداولة ديوف وهو يحاول التدخل لحماية المنشفة والإمساك بها لضمان جاهزية زميله، إلا أنه فوجئ بهجوم عنيف وغير مبرر من جامعي الكرات الذين تكالبوا عليه وحاولوا انتزاع المنشفة منه بالقوة لدرجة سحله على أرضية الملعب، في مشهد وصفه الجمهور الرياضي بـ "الفوضوي" و"غير الأخلاقي".
حارس نيجيريا يعلق
لم يفوّت ستانلي نوابالي، حارس مرمى المنتخب النيجيري، فرصة الرد على الاستفزازات التي تعرض لها في نصف النهائي، مستغلاً خسارة المنتخب المغربي اللقب القاري أمام السنغال ليوجه رسالة قاسية ومتهكمة.
وكان نوابالي قد عانى خلال مباراة فريقه ضد "أسود الأطلس" -التي انتهت بخسارة نيجيريا بركلات الترجيح- من تصرفات جامعي الكرات الذين تعمدوا إخفاء المنشفة الخاصة به من جانب المرمى طوال اللقاء، ما تسبب في منعه من التركيز أو تجفيف قفازاته.
وعقب صافرة نهاية البطولة، نشر الحارس النيجيري "ستوري" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كتب فيها بلهجة تحمل الكثير من التشفي: "استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم".
وقد لاقى هذا التعليق تفاعلاً واسعاً، حيث اعتبره الكثيرون رداً اعتبارياً لما وُصف بالسلوك غير الرياضي الذي تكرر مع أكثر من حارس مرمى في البطولة.
- Getty
لعنة أصحاب الأرض
لم تكن ليلة نهائي 2025 مجرد خسارة مباراة بالنسبة للمغرب، بل كانت فصلاً جديداً من فصول "لعنة أصحاب الأرض" وتأجيل الحلم المستمر منذ 1976.
عاشت الجماهير المغربية تراجيديا إغريقية متكاملة الأركان؛ فبينما قدم الحارس العملاق ياسين بونو أداءً أسطورياً أعاد للأذهان تصديات كاسياس في مونديال 2010 ومارتينيز في 2022، خاصة بتصديه لانفرادات إيلمان وشريف ندياي، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.
القصة لم تقتصر على إهدار براهيم دياز لركلة الجزاء التي كانت ستمنحهم اللقب، بل امتدت لتشمل معاناة بدنية قاسية؛ حيث أكمل "أسود الأطلس" المباراة بعشرة لاعبين بعد نفاد التبديلات وإصابة حمزة إجمان، ناهيك عن المشهد الدامي لإصابة نائل العيناوي في وجهه.
لقد هوى الحلم المغربي تحت وطأة الإرهاق والضغط النفسي، وانتهت المعركة بدموع أصحاب الأرض.
