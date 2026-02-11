Goal.com
الوقت يمر بالنسبة لأرني سلوت: ليفربول يتقدم ويبقي على آماله في المراكز الخمسة الأولى ويبقي على منصب المدرب معلقا بخيط رفيع

يوم الأحد في أنفيلد، خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي للمرة الثانية هذا الموسم. أصر آرني سلوت بعد الهزيمة 2-1 على أن "التحسن" الذي طرأ على فريقه منذ الهزيمة المذلة 3-0 في إيتهاد في نوفمبر كان "واضحًا للجميع" وأن هناك بالتأكيد بعض الإشارات الإيجابية في الشوط الثاني - لكنهم ما زالوا يعانون من انهيار شبه معتاد في المراحل الأخيرة.

علاوة على ذلك، فإن فكرة أن ليفربول قد حقق تقدماً بعد أن لعب بشكل سلبي للغاية في الشوط الأول من المباراة ضد فريق مانشستر سيتي الذي كان بعيداً عن مستواه المعهود، هي فكرة مثيرة للجدل. ففي النهاية، لعب الريدز بشكل جيد في فترات متقطعة طوال الموسم الحالي. ما ننتظره حتى الآن هو أداء كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودليل دامغ على أن بطل الموسم الماضي لا يزال قادراً على الفوز باستمرار في منافسة تزداد حدة.

يقول سلوت إنهم "في طريقهم إلى ذلك"، لكن الوقت والمباريات المتبقية لإنقاذ الموسم ينفدان بسرعة من الريدز. مع بقاء 13 مباراة فقط من موسم 2025-26، يحتل ليفربول المركز السادس في الترتيب، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي في المركز الخامس، ونقطة واحدة عن مانشستر يونايتد في المركز الرابع.

يقول لاعب الوسط رايان جرافنبرخ إنه "واثق" من أن الريدز سيتمكنون من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. قال الهولندي: "إنه وضع صعب، لكنني لست قلقًا حقًا، لأنني أعرف الجودة التي نمتلكها".

ومع ذلك، من الصعب العثور على أي مشجع لليفربول متفائل الآن بقدرة فريق سلوت على العودة إلى المراكز الخمسة الأولى، وذلك لعدة أسباب.

    مجموعة من التجهيزات الناعمة...

    أقر جرافنبرخ بأن ليفربول "يجب أن يبدأ في الفوز بالمباريات" - لكن هذا شيء عانى منه الريدز طوال الموسم، وخاصة منذ بداية العام.

    على الورق، يواجه فريق سلوت مجموعة من المباريات السهلة قبل فترة التوقف الدولية في مارس، ضد سندرلاند (خارج أرضه)، نوتنغهام فورست (خارج أرضه)، وست هام (على أرضه)، وولفز (خارج أرضه)، توتنهام (على أرضه) وبرايتون (خارج أرضه). سوندرلاند الصاعد حديثًا هو الأعلى ترتيبًا بين هذه الفرق الستة في منتصف الجدول، لذا فإن الهدف الأدنى يجب أن يكون 14 نقطة من المباريات الست المقبلة، لأن أربع انتصارات وتعادلين سيضعان ليفربول عند 53 نقطة بعد 29 جولة - ويعيدانه إلى صراع المراكز الخمسة الأولى قبل مبارياته السبع الأخيرة، والتي تشمل ثلاث مباريات متتالية وحاسمة ضد مانشستر يونايتد (خارج أرضه) تشيلسي (ه) وأستون فيلا (أ) في مايو.

    كانت 66 نقطة كافية لتأمين المركز الخامس في كل من الموسمين الماضيين من الدوري الإنجليزي الممتاز (على الرغم من أن نيوكاسل لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلا بفارق الأهداف العام الماضي)، مما يعني أن الريدز يحتاجون إلى 27 نقطة على الأقل من أصل 39 نقطة متبقية - وهذا ليس بالأمر الصعب عادةً بالنسبة لفريق فائز باللقب.

    ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن مانشستر يونايتد وتشيلسي قد استعادا بعضاً من مستواهما منذ إقالة مدربيهما قبل أكثر من شهر، في حين أن ليفربول لم يثبت بعد صحة قراره بالاحتفاظ بسلوت.

    أين التحسن؟

    كان ليفربول أمام فرصة ذهبية لإعادة موسمه إلى المسار الصحيح بعد فترة التوقف الدولية الأخيرة، بدءًا من زيارة نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط في 22 نوفمبر، لكن فريق سلوت استسلم بعد أن استقبل الهدف الأول (من كرة ثابتة بالطبع) في هزيمة مذلة بنتيجة 3-0.

    لم يخسر الريدز أي مباراة أخرى لمدة شهرين، لكنها كانت سلسلة عدم الهزيمة الأقل إقناعًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل حامل اللقب في ست من مبارياته العشر بين 30 نوفمبر و17 يناير. النقطة الإيجابية الوحيدة كانت في ملعب الإمارات، في حين أن ثلاث من انتصاراته الأربعة، ضد برايتون وتوتنهام وولفرهامبتون، كانت غير مقنعة بشكل مؤلم.

    لذلك، كان من المفاجئ سماع سلوت يتحدث عن التحسن بعد مباراة مانشستر سيتيوقبل رحلة الأربعاء إلى سندرلاند، بالنظر إلى أن ليفربول لم يتمكن من الفوز سوى في مباراة واحدة من سبع مباريات في الدوري في عام 2026. ولم يكن جدول المباريات صعبًا بشكل خاص، حيث حصد فريق ميرسيسايد ثلاث نقاط فقط من مبارياته ضد ليدز وفولهام وبيرنلي وبورنموث.

    لذلك، لا يوجد سبب حقيقي يدعو إلى الاعتقاد بأن ليفربول سيبدأ فجأة في هزيمة الفرق التي تلعب بخط دفاع منخفض، وخاصة سندرلاند الذي لم يخسر أي مباراة على أرضه حتى الآن هذا الموسم.

    تراجع صلاح

    من الواضح أن الشراكة المثمرة بين هوغو إكيتيكي وفلوريان فيرتز هي سبب مشروع للتفاؤل، على الأقل فيما يتعلق بالمستقبل، لكن المشكلة هي أن محمد صلاح يعيش حالياً على أمجاد الماضي. بعد أن قاد ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثاني له في موسم تاريخي، عانى صلاح من تراجع مذهل في مستواه أمام المرمى، مما حرم فريق سلوت من سلاحه الهجومي الأكثر فعالية.

    من الخارج، من الصعب معرفة من المسؤول عن حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سجل أربعة أهداف فقط في 17 مباراة بالدوري (أسوأ رصيد له في هذه المرحلة من الموسم منذ أن لعب في الدوري الإيطالي قبل أكثر من عقد من الزمان) - لأنه لم يصبح لاعبًا عاديًا بين عشية وضحاها. العمر يلحق بجميع اللاعبين في النهاية، لكن كرة القدم لم تتركه فجأة في نهاية الموسم الماضي.

    ادعى صلاح بشكل سيئ السمعة أنه كان كبش فداء عندما تم استبعاده من الفريق في نوفمبر، في حين يمكن أن يشير سلوت إلى حقيقة أن المصري لم يعد يحقق الأرقام المطلوبة لتبرير التخفيف المبتكر لمهامه الدفاعية في الموسم الماضي.

    كل ما نعرفه على وجه اليقين هو أن سلوت بحاجة ماسة إلى إيجاد طريقة لإعادة صلاح إلى مستواه الأفضل، لأن ليفربول لا يمتلك حالياً لاعباً آخر يسجل 30 هدفاً في الموسم.

    قد يكون إكيتيكي أفضل من المتوقع، بينما زاد فيرتز من إنتاجيته في الأسابيع الأخيرة، ولكن باستثناء دومينيك سوبوسلاي وركلات الترجيح التي يسددها، لا يوجد لاعب آخر يساعد في سد الفراغ، مما أدى إلى خسارة أو تعادل الريدز في العديد من المباريات المتقاربة التي حسمها صلاح الموسم الماضي.

    الفشل في سد الفراغ الذي خلفه دياز

    نتيجة أخرى لمعاناة صلاح هي أن لويس دياز يفتقد أكثر مما كان يتصور أي شخص، حيث فشل كودي جاكبو فشلاً ذريعاً في سد الفراغ الذي خلفه الكولومبي.

    لا شك أن ليفربول اضطر إلى بيع دياز. كان الجناح يرغب في الرحيل قبل وقت طويل من السماح له بالانضمام إلى بايرن ميونيخ، ولم يكن حتى الدور البارز الذي لعبه في الفوز باللقب العشرين الذي عادل الرقم القياسي كافياً لتغيير رأيه. لذلك، شعر ريتشارد هيوز وشركاه أن 75 مليون يورو (65 مليون جنيه إسترليني/89 مليون دولار) مبلغ مناسب للاعب البالغ من العمر 28 عامًا (كما كان في ذلك الوقت) - وكان ذلك مبررًا إلى حد كبير.

    كما كان الريدز يثقون ثقة تامة في قدرة جاكبو على مواصلة أدائه الرائع (18 هدفًا في جميع المسابقات) بعد أن نقله سلوت إلى مركزه المفضل في الجناح الأيسر الموسم الماضي. لسوء الحظ، يعاني الهولندي من تراجع في مستواه أكثر من العديد من زملائه في الفريق، وبالتالي أصبح بمثابة موضع غضب الجماهير بسبب عادته المزعجة في الاستمرار في التوغل إلى الداخل بقدمه اليمنى - دون جدوى.

    في هذا السياق، كان بإمكان صناع القرار في ليفربول الاستغناء عن دياز الذي سجل ثلاثية لبايرن ميونيخ في نفس الليلة التي أدى فيها جاكبو مرة أخرى أداءً سيئًا للغاية ضد مانشستر سيتي، مما أدى إلى جنون جماهير أنفيلد.

    كشف عيوب الفريق

    يتم استخدام جاكبو أيضًا كعصا لضرب سلوت لاستمراره في اختيار زميله الذي يعاني من تراجع في مستواه، لكن المدرب قد يجادل بأنه ليس لديه خيار آخر، نظرًا لأن فيديريكو كييزا فشل في الاستفادة القصوى من المشاركات القليلة التي أتيحت له (ولكن من المسؤول عن ذلك؟!) وريو نجوموها لا يزال في السابعة عشرة من عمره.

    هناك بالتأكيد حجة قوية جدًا مفادها أن فريق سلوت يعاني من نقص في عدة مجالات، وهو ما يبدو غريبًا بعد إنفاق صيفي غير مسبوق - ومع ذلك كان واضحًا بشكل صارخ يوم الأحد.

    لم يكن سلوت واثقًا من لاعبيه البدلاء لدرجة أنه لم يدخل كورتيس جونز إلا قبل ست دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يدخل تشيزا بعد تأخر فريقه 2-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع. لكن بيب جوارديولا كان لديه ثروة من اللاعبين للاختيار من بينهم، لدرجة أنه تمكن من إشراك لاعبين كان بإمكان ليفربول - بل وكان عليه - التعاقد معهما، وهما مارك جويهي وأنطوان سيمينيو، وإشراك روبن دياس وناثان آكي ورايان شيركي، والأهم من ذلك كله، ترك فيل فودن وتيجاني رييندرز ونيكو غونزاليس على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

    لا يمكن لسلوت إلا أن يحلم بمثل هذا العمق، حيث من المقرر أن يضع ليفربول لاعب وسط آخر في مركز الظهير الأيمن ضد سندرلاند - على الأرجح جونز - بسبب إيقاف سوبوسلاي لمباراة واحدة بسبب طرده المتأخر ضد سيتي وحقيقة أن المدرب لا يقدر كالفين رامزي على الإطلاق.

    بالطبع، يمكن اعتبار خسارة كل من كونور برادلي وجيريمي فرينبونج بسبب الإصابة في نفس الوقت أمرًا مؤسفًا، وقد تحدث سلوت كثيرًا عن سوء حظ ليفربول، لكن عدم قدرة الأيرلندي على الحفاظ على لياقته البدنية أمر معروف منذ بعض الوقت - وينطبق الشيء نفسه على جو جوميز، الذي يبدو غير قادر على لعب أكثر من مباراتين كل بضعة أشهر.

    وبالتالي، فإن فريق التوظيف في الريدز عليه أن يتحمل مسؤولية كبيرة، لأنه على الرغم من إنفاق ما يقرب من نصف مليار جنيه إسترليني الصيف الماضي، فإن التشكيلة الحالية ليست مجهزة بشكل كافٍ لإنهاء الدوري بشكل متميز وفي نفس الوقت الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس الاتحاد الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا - ولن تقنع أي مناقشات إيجابية مع سلوت وهيوز وبيلي هوجان الجماهير بخلاف ذلك. في الواقع، اعترف سلوت بشكل فعلي أثناء حديثه للصحافة يوم الثلاثاء أن ليفربول لا يستطيع التعامل مع اللعب مرتين في الأسبوع.

    يعاني جسديًا وعقليًا

    جيمي كاراغر قال بعد خسارة الأحد في اللحظات الأخيرة، التي جاءت بعد أسبوع من الراحة، إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يجعل بها ليفربول هذا الموسم "مميزًا" هي الفوز بكأس أوروبا السابع، ولا يمكن إنكار أن فريق سلوت يبدو أكثر ملاءمة للمنافسة القارية من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فإن مشاكل الريدز ليست جسدية فحسب، بل هي أيضًا نفسية بشكل واضح. أصبح الفريق الذي كان يتمتع بذهنية قوية في الماضي ضعيف الإرادة بشكل مقلق، وعرضة للانهيار عندما تزداد الضغوط بشكل كبير - كما يتضح من حقيقة أنه قد عادل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي تم تسجيلها في الوقت المحتسب بدل الضائع في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز (أربعة أهداف).

    وبالنظر إلى أنه لا يزال هناك 13 مباراة متبقية، فلن يكون من المستغرب على الإطلاق أن يحطم الريدز هذا الرقم القياسي غير المرغوب فيه. كما اعترف سلوت، وصل ليفربول الآن إلى مرحلة يكاد يتوقع فيها الخسارة في الدقائق الأخيرة - وهو أمر محزن ومقلق في الوقت نفسه.

    وتساءل المدرب السابق لفيينورد: "عدد المرات التي استقبلنا فيها أهدافًا متأخرة في الوقت الإضافي أكثر بكثير من المعتاد، فهل هذا سوء حظ أم أننا المسؤولون عن ذلك؟ لقد جربت العديد من الأشياء المختلفة، قمت بتبديلات دفاعية ودخلت الكرة، وواصلت اللعب بنفس اللاعبين ودخلت الكرة، لذا فقد جربنا الكثير. أستطيع القول إننا لم نكن محظوظين، وهذا صحيح بالتأكيد. فهل هذا سوء حظ أم جزء من طبيعتنا؟ هذا شيء يمكننا اكتشافه في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة".

    في الأساس، ليفربول يفقد الثقة بنفسه، ولم يعد متأكدًا من هويته، وهذه الأزمة الهوياتية في وقت غير مناسب قد تكلفه خسارة دوري أبطال أوروبا - وهو ما اعترف سلوت يوم الثلاثاء أنه أمر غير مقبول.

    من المؤكد أن منافسيهم الخمسة الأوائل ليسوا مثاليين، كما أظهرت نتائج ليلة الثلاثاء. ومع ذلك، لا يزال كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي دون هزيمة تحت قيادة مدربيهما الجدد، وفي حين أن أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري، الذي يعاني من إصابات العديد من لاعبيه، انتقل من التطلع إلى فوز مفاجئ باللقب إلى النظر بقلق إلى الوراء، إلا أنه يتقدم بثماني نقاط على ليفربول - وهو ما يبدو حالياً فارقاً لا يمكن تجاوزه لفريق يبلغ متوسط نقاطه 1.52 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وبالتالي، في طريقه لإنهاء الموسم بـ 59 نقطة فقط.

    لذا، فإن الخوف الحقيقي الذي يساور مشجعي أنفيلد هو أنه إذا لم يستعيد الريدز ثقته بنفسه التي كان يتمتع بها الموسم الماضي خلال الأسابيع الستة المقبلة، فسيكون متأخراً كثيراً عن أستون فيلا ومانشستر يونايتد وتشيلسي بحلول شهر مايو، بحيث تصبح المواجهات المباشرة بينهم غير مهمة.

    لذلك، لم يعد هناك مجال للخطأ. "علينا أن نقترب من الكمال"، اعترف سلوت عشية مباراة سندرلاند. لكن هذا يبدو مستبعدًا عندما نأخذ في الاعتبار أن لاعبين مثل فيرجيل فان ديك وأليسون بيكر يرتكبون الآن أخطاء فادحة في الدفاع. بالطبع، لا يمكن تحميل المدرب مسؤولية الأخطاء الفردية، لكن بينما يصر على أن أداء ليفربول بشكل عام قد تحسن، فإن نتائج الفريق لم تتحسن، وكما اعترف هو نفسه، فإن جدول الدوري لا يكذب أبدًا.

    "إنه دائمًا أهم انعكاس لموقعك"، قال سلوت يوم الأحد، وموقع ليفربول حاليًا هو في مأزق كبير. تأهل الدوري الأوروبي على المحك - إلى جانب وظيفة المدرب.

