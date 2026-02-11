الوقت يمر بالنسبة لأرني سلوت: ليفربول يتقدم ويبقي على آماله في المراكز الخمسة الأولى ويبقي على منصب المدرب معلقا بخيط رفيع

علاوة على ذلك، فإن فكرة أن ليفربول قد حقق تقدماً بعد أن لعب بشكل سلبي للغاية في الشوط الأول من المباراة ضد فريق مانشستر سيتي الذي كان بعيداً عن مستواه المعهود، هي فكرة مثيرة للجدل. ففي النهاية، لعب الريدز بشكل جيد في فترات متقطعة طوال الموسم الحالي. ما ننتظره حتى الآن هو أداء كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودليل دامغ على أن بطل الموسم الماضي لا يزال قادراً على الفوز باستمرار في منافسة تزداد حدة.

يقول سلوت إنهم "في طريقهم إلى ذلك"، لكن الوقت والمباريات المتبقية لإنقاذ الموسم ينفدان بسرعة من الريدز. مع بقاء 13 مباراة فقط من موسم 2025-26، يحتل ليفربول المركز السادس في الترتيب، بفارق خمس نقاط عن تشيلسي في المركز الخامس، ونقطة واحدة عن مانشستر يونايتد في المركز الرابع.

يقول لاعب الوسط رايان جرافنبرخ إنه "واثق" من أن الريدز سيتمكنون من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. قال الهولندي: "إنه وضع صعب، لكنني لست قلقًا حقًا، لأنني أعرف الجودة التي نمتلكها".

ومع ذلك، من الصعب العثور على أي مشجع لليفربول متفائل الآن بقدرة فريق سلوت على العودة إلى المراكز الخمسة الأولى، وذلك لعدة أسباب.