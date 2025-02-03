هدية أولى من لاعب الوصل والثاني يقول "دعونا نبدأ عمرًا جديدًا مع النصر" .. عذرًا يا كرستيانو رونالدو ظننا أن الـ40 عام سقوطك!

الاحتفال بالعام الـ40 كما يجب أن يكون!

"الفوز أمام الوصل أفضل هدية نقدمها له احتفالًا بعيد ميلاده" .. هكذا وعد مدرب النصر ستيفانو بيولي، قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أوفى!

العالمي بقيادة صاروخ ماديرا حقق الفوز أمام الوصل الإماراتي اليوم الإثنين، برباعية نظيفة، على استاد الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

كلا الفريقين دخل المباراة كـ"تحصيل حاصل" من ناحية الصعود، إذ حسما تأهلهما بالفعل لدور الـ16، لكن ترتيب المراكز هو الشغل الشاغل حاليًا، فعقب فوز العالمي الليلة رفع رصيده للنقطة 16 محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الغرب، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي السعودي "المتصدر"، أما الوصل فيأتي بالمركز الخامس وتجمد رصيده عند 11 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية نخصص الحديث عن كريستيانو رونالدو وما قدمه أمام الوصل..