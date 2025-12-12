الوريث جاهز.. بديل مانويل نوير يسرع خطة بايرن ميونخ لاستبدال الأسطورة!

عندما وقع بايرن ميونخ مع أوربيج في صيف 2025، اعتبرت هذه الخطوة استثمارًا ذكيًا للمستقبل - حارس مرمى ألماني شاب موهوب تم جلبه لتعلم أساسيات المهنة من أسطورة.

ومع ذلك، بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق، يقال إن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد حطم سقف هذه التوقعات.

وفقًا لصحيفة بيلد، كان أوربيج مفاجأة سارة للنادي البافاري، حيث أبهر الجهاز الفني والإدارة بمستوى أدائه الذي يشير إلى أنه جاهز للعب على أكبر المسارح في وقت قريب.

تزعم التقارير أن أوربيج "فاجأ" المسؤولين في بايرن بنضجه ومستواه في التدريبات، مما جعله يدخل في المنافسة كلاعب حقيقي وليس مجرد بديل.

يُعتقد أن المديرين الرياضيين ماكس إيبرل وكريستوف فروند سعداء بهذا التطور، الذي يؤكد صحة قرارهم بضمه إلى بايرن ميونخ.

في حين أن الخطة كانت دائمًا أن يتحدى أوربيج في النهاية، إلا أن تكيفه السريع قد عجل بالجدول الزمني الداخلي المتعلق بخلافة حراسة مرمى النادي.

على الرغم من أدائه البطولي في التدريبات، كان من الصعب على الشاب الحصول على دقائق لعب، ويرجع ذلك أساسًا إلى اللياقة البدنية المستمرة للحارس الذي يسبقه، نوير.

لم يشارك أوربيج سوى في أربع مباريات رسمية للنادي هذا الموسم - اقتصرت على الجولات الأولى من كأس ألمانيا ومباراتين في الدوري الألماني - لكنه على ما يبدو قد بذل ما يكفي خلف الأبواب المغلقة لإقناع الجهاز الفني بأنه جاهز للمزيد.