معركة "الواتس آب" بين نواف العقيدي وسالم الدوسري! .. وحدة المنتخب السعودي مهددة بسبب الهلال والنصر و"مكالمة السلام الإسبانية" ستنهي كل شيء

"انقذوا المنتخب السعودي".. بهذه الكلمات؛ وجّه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي رسالة إلى الاتحاد المحلي للعبة، بقيادة ياسر المسحل.

الصرامي طالب اتحاد الكرة السعودي بالتدخل سريعًا؛ من أجل حل الأزمة العنيفة التي اندلعت بين حارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد نادي الهلال سالم الدوسري.

هذه الأزمة اندلعت بعد ديربي الرياض الكبير؛ والذي شهد تفوق الهلال (3-1) على النصر، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ويرى الصرامي أن عدم حل هذه الأزمة؛ من شأنه أن يُهدد وحدة المنتخب السعودي، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي سيُشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

وسنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، كواليس الأزمة التي تحدث عنها سعود الصرامي؛ مع الحديث عن إمكانية تأثيرها على وحدة المنتخب السعودي، من عدمها..