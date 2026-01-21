الهلال يرفض عرض الشباب للحصول على خدمات البليهي.. ويضع شرطًا للرحيل

كشفت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الهلال قد اتخذت موقفاً حازماً وواضحاً بشأن مستقبل المدافع الدولي علي البليهي، حيث رفضت بشكل قاطع العرض الرسمي المقدم من نظيرتها في إدارة نادي الشباب للحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة خلال الفترة الحالية.

وقد أبلغ المسؤولون في النادي العاصمي الأزرق المفاوضين الشبابيين بأنهم لا يمانعون من حيث المبدأ فكرة رحيل المدافع المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً، ولكن بشرط أن تكون الصفقة بصيغة الانتقال النهائي وشراء المدة المتبقية في عقده، وليس مجرد إعارة مؤقتة كما طلب الشباب.

وفي ظل هذه الاشتراطات، لا تزال طاولة المفاوضات تجمع الطرفين في محاولة حثيثة للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتسمح بإتمام إجراءات الانتقال بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حالياً.