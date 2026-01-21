Getty
الهلال يرفض عرض الشباب للحصول على خدمات البليهي.. ويضع شرطًا للرحيل
موقف الهلال من رحيل البليهي
كشفت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الهلال قد اتخذت موقفاً حازماً وواضحاً بشأن مستقبل المدافع الدولي علي البليهي، حيث رفضت بشكل قاطع العرض الرسمي المقدم من نظيرتها في إدارة نادي الشباب للحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة خلال الفترة الحالية.
وقد أبلغ المسؤولون في النادي العاصمي الأزرق المفاوضين الشبابيين بأنهم لا يمانعون من حيث المبدأ فكرة رحيل المدافع المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً، ولكن بشرط أن تكون الصفقة بصيغة الانتقال النهائي وشراء المدة المتبقية في عقده، وليس مجرد إعارة مؤقتة كما طلب الشباب.
وفي ظل هذه الاشتراطات، لا تزال طاولة المفاوضات تجمع الطرفين في محاولة حثيثة للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتسمح بإتمام إجراءات الانتقال بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حالياً.
حديث متزايد عن رحيل البليهي
تأتي هذه التحركات المكثفة بالتزامن مع تقارير صحفية سابقة أشارت يوم الأحد الماضي إلى وجود اهتمام موازٍ من نادي الأخدود، الذي أبدى رغبته الجادة هو الآخر في التعاقد مع البليهي لتدعيم صفوفه، ولكن بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، علماً بأن عقد اللاعب الحالي مع الهلال يمتد حتى عام 2027 بعد أن تم تجديده في مارس الماضي لموسمين إضافيين.
يأتي الحديث المتزايد عن رحيل علي البليهي بعد فترة ملحوظة من الغياب عن المشاركة مع الفريق، حيث كان آخر ظهور رسمي له بقميص "الزعيم" في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، وتحديداً في مواجهة فريق الشارقة الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليغيب بعدها عن التشكيل الأساسي وحتى دكة البدلاء في المباريات اللاحقة.
مسيرة مميزة للبليهي مع الهلال
في حال مغادرته أسوار النادي، فإن الهلال سيودع أحد أبرز ركائزه الدفاعية والشخصيات القيادية خلال العقد الأخير، حيث قضى البليهي ثمانية مواسم ونصف الموسم داخل أروقة النادي العاصمي، سطر خلالها مسيرة تاريخية حافلة بالأرقام القياسية والإنجازات الكبرى.
وخاض المدافع الصلب 263 مباراة دافع فيها باستماتة عن ألوان الفريق، وتميز بنزعة هجومية حاسمة في الأوقات القاتلة بتسجيله 23 هدفاً وصناعته لثلاثة أهداف أخرى.
وقد تكللت هذه المسيرة الذهبية بمساهمته المباشرة والفعالة في تتويج الفريق بـ 13 لقباً كبيراً، تنوعت بين خمسة ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين، وثلاث بطولات لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها في كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى المجد القاري باعتلاء منصة التتويج مرتين بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
ماذا بعد للهلال؟
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منعطفاً حاسماً في سباق التنافس على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو يتربع منفرداً على قمة الترتيب برصيد 41 نقطة. وعلى الرغم من الأريحية النقطية الحالية، يواجه "الزعيم" اختباراً حقيقياً لقوة دكة البدلاء والجاهزية البدنية، حيث تنتظره رزنامة مضغوطة للغاية يخوض فيها 5 مباريات مصيرية خلال 15 يوماً فقط، بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً.
تبدأ هذه السلسلة النارية غداً الخميس بمواجهة الفيحاء، لتنطلق بعدها رحلة شاقة تتضمن مواجهات خارجية متتالية أمام الرياض والقادسية، تتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً لتجنب أي تعثر قد يقلص الفارق مع المنافسين. وتصل الإثارة ذروتها في مطلع فبراير المقبل، حينما يستضيف الأزرق غريمه الأهلي في "كلاسيكو" من العيار الثقيل قد يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح البطل، قبل أن يختتم هذه السلسلة بزيارة صعبة لملعب الأخدود. هذا "الماراثون الشتوي" سيحتم على الجهاز الفني الموازنة بين حصد النقاط الكاملة وتدوير اللاعبين لتفادي الإرهاق والإصابات في ظل هذا النسق التصاعدي المتسارع.
