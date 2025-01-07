"مصائب الهلال فوائد عند نيمار وكوارث البليهي عرض مستمر" .. تحذيرات لوران بلان صدقت رغم كسر الاتحاد لعنة الـ1220 يومًا

الاتحاد يسقط الهلال على أرضية ميدانه في كلاسيكو مثير..

في واحدة من أمتع مباريات 2024-2025.. فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره الهلال؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد فاز (3-1) على الهلال بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في مباراة ربع نهائي الكأس، التي أقيمت على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

وتقدّم العميد الاتحادي أولًا في الدقيقة 63، بهدف سجله المهاجم الكبير كريم بنزيما؛ قبل أن يعود الهلال بقوة بواسطة ساحره سالم الدوسري، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72.

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ولم يتمكن أي من الفريقين من خطف هدف الفوز والتأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس، فيما تبقى من دقائق في الوقت الأصلي؛ ليذهبا إلى "الشوطين الإضافيين".

الهلال سيطر على "الشوطين الإضافيين"، وأحرز هدف التقدم (2-1) في الدقيقة 101؛ عن طريق مهاجمه ماركوس ليوناردو، بعد تمريرة رائعة من متعب الحربي.

وفي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه فيه إلى تأهل الزعيم الهلالي لنصف النهائي؛ عاد بنزيما للتألق مجددًا بتسجيله هدف التعادل (2-2)، ومد الكلاسيكو إلى ركلات الجزاء.

هُنا.. تألق بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي تصدى إلى 3 ضربات؛ ليقود العميد للفوز (3-1) في ركلات الجزاء، والتأهل إلى نصف النهائي رسميًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتأهل إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس..