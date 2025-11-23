أهان قميص الهلال وكرر واقعة نيمار مع سعود كريري .. داروين نونيز ينفجر غضبًا ضد قرار إنزاجي

الهلال استضاف الفتح أمس السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ودفع سيموني إنزاجي بداروين نونيز في المباراة بشكل أساسي بعد غياب شهر تقريبًا عن الملاعب.

ونجح الأوروجواياني في إحراز هدف الزعيم الأول في اللقاء بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله البرتغالي روبن نيفيش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 88، فيما انتهى اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف وحيد.

لكن ما إن قرر إنزاجي استبدال نونيز، انفجر الأخير غضبًا..