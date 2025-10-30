صدم وكيل اللاعبين غرم العمري نادي الهلال، بشأن الصفقة التي يُريد ضمها من نادي الخليج، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو اللاعب مراد هوساوي.
"مهره غالي" .. وكيل لاعبين يفاجئ الهلال في صفقته المنتظرة على غرار الأهلي وصالح أبو الشامات!
الهلال يُريد ضم هوساوي من الخليج
كشفت صحيفة "اليوم" عن أن نادي الهلال، يُريد التعاقد مع مراد هوساوي مدافع الخليج، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتدعيم الخط الخلفي للفريق.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال برئاسة نواف بن سعد، دخلت في محادثات أولية مع نظيرتها في نادي الخليج، لضم مراد هوساوي الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وينتهي عقد مراد هوساوي مع الخليج في صيف 2029، مما يجعل الهلال ينظر للشرط الجزائي في عقد اللاعب، حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع الخليج.
"مهره غالي وقيمته ستكون عالية"
وقال العمري خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر إم بي سي أكشن: "مراد يقدم مستويات كبيرة، وأعرفه على الصعيد الشخصي، ويمتلك عقلية كبيرة، وهو شقيق ضياء هارون واستفاد كثيرًا من تجربته وخبرته في الملاعب السعودية".
وأضاف: "لكن التفريط في لاعب مثل مراد من جانب الخليج، سيكون مهره غالي، إذا تحدثت عن الصفقة التي حدثت بين الأهلي والخليج بشأن صالح أبو الشامات، وصلت إلى 10 مليون ريال".
وواصل: "عمليات الانتقال في دوري روشن تصل إلى 30 و40 مليون، وأعتقد أن سعره سيكون غالي ولكنه سيكون إضافة لأي فريق، خاصة وأنه صغير في السن، ويتصاعد من عام للآخر".
كل ما يخص مباراة الهلال والشباب
يستعد فريق الهلال لخوض مواجهة قوية أمام ضيفه الشباب على أرضية استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لطموحات الفريقين ورغبتهما في تحسين موقعهما بجدول الترتيب.
ويدخل الزعيم المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو الصدارة، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعد أن أنهى الموسم الماضي صفر اليدين في مشهد غير مألوف بالنسبة لجماهيره. ويسعى المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية محليًا وقاريًا.
موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي 2025-2026:
تُقام المباراة يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، على استاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة:
5:50 مساءً بتوقيت السعودية
6:50 مساءً بتوقيت الإمارات
القنوات الناقلة:
تنقل شبكة قنوات ثمانية مجريات اللقاء بشكل حصري ضمن حقوق بث دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.
التشكيل المتوقع للهلال أمام الشباب:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ثيو هرنانديز – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – حمد اليامي
خط الوسط: روبن نيفيش – ناصر الدوسري – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
خط الهجوم: مالكوم – داروين نونيز – ماركوس ليوناردو
موسم الهلال 2025-26
بدأ نادي الهلال مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 بصورة متباينة من حيث الأداء، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي احتاج لبعض الوقت لتثبيت أسلوبه الفني قبل أن يتمكن الفريق من استعادة بريقه المعهود ويبدأ في تحقيق نتائج قوية على المستويين المحلي والقاري.
ففي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال أول ست جولات محققًا 4 انتصارات وتعادلين، ليحافظ على موقعه في دائرة المنافسة على الصدارة، رغم الانتقادات التي طالت أداء الفريق في بعض المباريات بسبب غياب الانسجام التام بين العناصر الجديدة والقديمة.
أما في بطولة النخبة الآسيوية، فقد أظهر الزعيم وجهه الحقيقي، بعدما سجل ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات، ليؤكد جاهزيته للذهاب بعيدًا في البطولة القارية، التي يسعى لاستعادة لقبها بعد غيابه في السنوات الأخيرة.
كما واصل الفريق مسيرته بنجاح في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز عقبة الأخدود بهدف نظيف ضمن منافسات دور الـ16، ليبلغ ربع النهائي بثقة.
اللافت أن هذا التذبذب النسبي في بداية الموسم جاء رغم الأداء التاريخي الذي قدمه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي كانت أول محطة لإنزاجي مع الفريق، إذ تمكن خلالها من تحقيق نتائج استثنائية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، ليصل إلى ربع النهائي في إنجاز أثار إعجاب الجماهير.
وحتى الآن، تعكس أرقام المدرب الإيطالي مع الهلال صورة فريق متماسك يسير في الاتجاه الصحيح، إذ خاض 16 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالها:
11 فوزًا
4 تعادلات
خسارة واحدة فقط
سجّل 35 هدفًا
استقبل 16 هدفًا