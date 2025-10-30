"مهره غالي" .. وكيل لاعبين يفاجئ الهلال في صفقته المنتظرة على غرار الأهلي وصالح أبو الشامات!

كشفت صحيفة "اليوم" عن أن نادي الهلال، يُريد التعاقد مع مراد هوساوي مدافع الخليج، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتدعيم الخط الخلفي للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال برئاسة نواف بن سعد، دخلت في محادثات أولية مع نظيرتها في نادي الخليج، لضم مراد هوساوي الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وينتهي عقد مراد هوساوي مع الخليج في صيف 2029، مما يجعل الهلال ينظر للشرط الجزائي في عقد اللاعب، حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع الخليج.