"ما يحدث لنا مريب" .. الهلال يكشف كواليس مثيرة قد تكون وراء تعثراته في المباريات!

بيان ناري من نادي الهلال

خرج مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن صمته؛ بعد الجدل التحكيمي الكبير، الذي صاحب مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الرياض.

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وطلب الهلال الحصول على "ركلتي جزاء"، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضد الرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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لكن.. الحكم السلفادوري إيفان بارتون، الذي أدار المباراة، رفض احتساب "ركلتي الجزاء" اللتين طالب بهما الزعيم الهلالي؛ لينفجر المدير الفني جورج جيسوس في المؤتمر الصحفي، ويعقبه إصدار النادي بيانًا رسميًا.