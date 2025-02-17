"تصريح جويدو فينجا يبرئ إدارة فهد بن نافل من اتهامات الكذب!" .. كواليس مثيرة في أزمة بيان الهلال

كواليس مثيرة وراء بيان نادي الهلال الناري..

لا صوت يعلو على "بيان" نادي الهلال، الذي أصدره بعد التعادل مع الرياض (1-1)، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الهلال ومدربه المخضرم جورج جيسوس فتحا النار على التحكيم، مع إدعاءات بمحاولة "تعطيل" الفريق الأزرق عن قصد، وذلك بالاستشهاد بتصريحات مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إيمينالو سبق وصرح بأن الزعيم الهلالي سيواجه التحديات "مستقبلًا"، معتبرًا أن ذلك سيكون في مصلحة دوري روشن السعودي؛ لأنه سيشعل المنافسة على اللقب، بين أكثر من فريق.