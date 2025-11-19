Yassine Bounou & His son GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

كاد حارس الهلال بعد الهزيمة أمام الاتحاد ورفض تجاهله للصحفيين فتقمص أجواء "الأفراح الشعبية" .. غرائب وطرائف "إسحاق" ياسين بونو

لنُعرفكم أكثر عن نجل النجم المغربي..

دائمًا ما يخطف أبناء نجوم كرة القدم الأنظار في كل ظهور لهم، فكما يتفاعل الجمهور مع لقطات تألق أبائهم داخل المستطيل الأخضر، يفعلون كذلك مع أطفالهم، خاصةً إن كان هؤلاء ممن يمتازون بالتصرفات العفوية الطريفة، بعيدًا عن الخجل من عدسات الكاميرات أو الحضور الجماهيري الضخم.

أشهر من ينطبق عليهم هذا في وقتنا الحالي هو "إسحاق"؛ نجل النجم المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، الذي يمتاز بالجرأة وخفة الظل وحب مداعبة الحشود المتجمعة حول والده، بل أنه أحيانًا يكيد والده نفسه أمام الصحافة بتصرفاته العفوية، فما يكون من بونو إلا أن يقف ناظرًا له بابتسامة عريضة على وجهه.

ابن الخمس سنوات (مواليد سبتمبر 2020 بحسب المتداول) كان بداية تعرف الجمهور به في كأس العالم قطر 2022، الذي شهد نجاحًا منقطع النظير للمنتخب الغربي، حيث كان يرافق والدته "إيمان" في حضور مباريات أسود الأطلس من المدرجات، ومن وقتها أصبح يرافق والده في الكثير من مباريات الهلال حاليًا، ويظهر كذلك في الحصص التدريبية للزعيم، مداعبًا نجوم الفريق.

وبقدر ما سلطتنا الضوء كثيرًا على نجاحات والده في السنوات الأخيرة سواء الدولية أو مع الفرق، حان الآن دور "إسحاق" لنعرفكم أكثر على أحد أفراد عائلة النجم المغربي، لعله يصير يومًا خليفة بونو في الملاعب، لكن لحين ما يحدث ذلك، دعونا نسلط الضوء على الفكاهة التي يضفيها في كل ظهور له..

  • "إسحاق" يتذوق الميكروفون

    تقريبًا لم يفوت إسحاق أي مباراة لوالده والمنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، حيث خاض بونو بطولة تاريخية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، حتى قاد أسود الأطلس للوصول لنصف النهائي.

    لكن كان ظهوره الأبرز عقب مواجهة البرتغال في ربع النهائي، والتي انتصر بها المنتخب المغربي بهدف نظيف..

    وقتها ظهر ياسين بونو في لقاء تليفزيوني حاملًا إسحاق، وبينما كان مندمجًا في الإدلاء ببعض التصريحات، كان نجله يكتشف "الميكروفون"، حيث بدأ بلمسه، ثم فجأة مد لسانه لتذوقه، ظنًا منه أنه "أيس كريم" (بوظة)، وكرر فعلته مرتين، وسط ضحكات والده.

  • كاد بونو بكريم بنزيما

    ماتيو ليونيل ميسي؛ أشهر "ابن عاق" في الوسط الرياضي، حيث اشتهر باستفزاز النجم الأرجنتيني في الأماكن العامة، كفرحه بهزيمته على سبيل المثال وما شابه.

    إسحاق ياسين بونو سار على الدرب نفسه مع والده في إحدى المرات، عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد، في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

    وقتها خسر الزعيم المباراة، حيث انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (2-2)، إذ سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين في شباك الحارس المغربي، قبل أن ينتصر العميد بركلات الترجيح وفشل بونو في التصدي لأي منها.

    عقب ذاك الكلاسيكو، انتشر فيديو لإسحاق في تجمع للصحفيين، وهو يردد راقصًا "بنزيما .. بنزيما"، وكأنه يكيد والده بعد وداع كأس الملك.

  • رفض تجاهل بونو للصحفيين

    في 21 من أكتوبر الماضي، استضاف الهلال على أرض استاد المملكة أرينا، السد القطري، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، في لقاء انتهى لصالح الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد.

    تلك المباراة حضرها إسحاق من مدرجات المملكة أرينا، حتى رافق والده بالمرور من منطقة الصحفيين أثناء مغادرة الاستاد.

    هنا حاول عدد من الصحفيين جراء حوار صحفي مع الحارس المغربي، لكنه واصل طريقه رافضًا الإدلاء بأي تصريحات، فتدخل إسحاق بنفسه..

    ابن الخمس سنوات تابع الموقف ولهفة الصحفيين على والده، ليقرر الوقوف بنفسه أمام الميكروفونات للتحدث مع الصحفيين، قبل أن يتدخل والده ويطالبه بالمغادرة ضاحكًا.

  • إسحاق على طريقة "الأفراح الشعبية"

    موقف آخر لإسحاق في منطقة الصحفيين، لكن هذه المرة قرر تقليد "الأفراح الشعبية" المصرية تحديدًا، عندما يختبر أحدهم الصوت في مكبرات الصوت، مرددًا: "1، 2، 3،..".

    إسحاق أخذ الميكروفون من يد أحد صحفيين صحيفة "عكاظ"، وظل يردد الأرقام باللغة الإنجليزية، قبل أن يختتم بقول "ديما بونو"، كما كان يلقنه الصحفيون.

  • هذه المرة سيطر عليه بونو .. ولكن!

    يبدو أن إسحاق عاشق لـ"الميكروفونات" والإداء بالتصريحات..

    هذه المرة حاول الصحفيون استدراجه حيث خلق بخفة ظله علاقة خاصة معهم، وقد حاول إسحاق بالفعل الوقوف للإمساك بـ"الميكروفون"، لكن هذه المرة حارس الهلال شدّ على يده كي لا يفلت منه، فما كان من نجله إلا أن وجه له ضربة على يده في محاولة للتعبير عن الاستياء.

  • مداعبته لجمهور الهلال

    كُثر من أبناء النجوم من عاشوا لحظة تحية الجماهير الغفيرة لهم من المدرجات، بعدما يسجلون هدفًا في المرمى الخالي عقب المناسبات الكبرى.

    أبرز مثال عربي على هذا ربما ما كان يحدث بين "مكة"؛ ابنة محمد صلاح نجم ليفربول، مع جماهير الريدز وقتما كانت تنزل إلى الملعب في نهاية الموسم رفقة عائلات اللاعبين.

    هذه اللحظة عاشها إسحاق في إحدى الحصص التدريبية للهلال، التي كانت مفتوحة أمام الحضور الجماهيري، حيث سجل هدفًا ففوجئ بصيحات الجماهير من خلفه، فقام بتكرار الأمر مداعبًا الجمهور.

  • تقليده لياسين بونو

    يبدو أن إسحاق يريد أن يصير حارس مرمى عندما يكبر، حيث فاجأ البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال، بتصرفه عندما مرر الكرة له..

    إسحاق بدأ اللقطة بضرب الكاميرا بكفه كما فعل والده قبله بلحظات، ثم ذهب لجيسوس كي يداعب الكرة معه، لكن ما إن مرر البرتغالي له، القى نجل بونو بنفسه أرضًا على طريقة حراس المرمى للإمساك بها.