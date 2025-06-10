"الهلال حقق هدفه" .. فهد بن نافل يخرج عن صمته أخيرًا ويكشف سر فشل التعاقد مع صفقات أجنبية قبل كأس العالم للأندية 2025

ماذا قال رئيس نادي الهلال؟!..

وجّه فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، رسالة إلى جمهور الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الغضب الكبير بسبب عدم جلب صفقات أجنبية جديدة، قبل كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.

وحاول الزعيم الهلالي التعاقد مع أكثر من اسم أجنبي، في فترة "القيد الاستثنائية" من 1 إلى 10 يونيو، وعلى رأسهم الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، ومتوسط الميدان برونو فيرنانديش، وقلب الهجوم فيكتور أوسيمين؛ ولكنه فشل في ذلك.