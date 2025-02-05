"الأجانب مصدومين بسبب البليهي واللاعب بريء من واقعة الثلاجة!" .. كواليس غرفة ملابس الهلال

البليهي يعيش مرحلة صعبة في مسيرته الكروية..

لا صوت يعلو في نادي الهلال حاليًا، على "أزمة" النجم الدولي المخضرم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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البليهي البالغ من العمر 35 سنة، يعيش واحدًا من أسوأ مواسمه عبر مسيرته الكروية بالكامل؛ مع ارتكابه العديد من الأخطاء في مباريات الزعيم الهلالي.

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ويتلقى المدافع المخضرم "صافرات الاستهجان" من الجماهير الهلالية، في كل مباراة تقريبًا مؤخرًا، إلى جانب اتهامه بالدخول في "خلافات" مع جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.