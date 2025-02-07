إدارة الهلال تتحدى الجماهير وتتوصل إلى هذا الاتفاق مع علي اليلبهي!

اللاعب يعيش أصعب فترات مسيرته الكروية..

يبدو أن معركة إدارة نادي الهلال مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بخصوص المدافع الدولي المخضرم علي البليهي؛ "ستتصاعد" في الأيام القادمة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الجمهور الهلالي أطلق "صافرات الاستهجان" ضد البليهي، في مباريات الفريق الأخيرة، مطالبين بـ"رحيله" عن صفوف الزعيم؛ وذلك بسبب الأخطاء الكثيرة التي أصبح يرتكبها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخرج فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، وعدد من مسؤولي النادي، في الأيام الماضية؛ لانتقاد تصرفات الجماهير، مطالبين إياهم بإيقاف الهجوم على اللاعب.

وعلى الرغم من ذلك.. انتشر مقطع فيديو اليوم الجمعة؛ يظهر جمهور الزعيم الهلالي، وهو يواصل حربه ضد علي البليهي، وذلك أثناء وصوله إلى معسكر الفريق الأول، استعدادًا لمواجهة ضمك.