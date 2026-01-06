Sepahan v Al Hilal - AFC Champions League Playoff 1st LegGetty Images Sport
ليست "مكايدة" ضد الهلال! .. عبدالله الحمدان صفقة يحتاجها كريستيانو رونالدو رغم كل مساوئها وتساعد النصر في "الكوتا الأجنبية"

صفقة عبدالله الحمدان تطبخ على نار هادئة في النصر..

في عالم "الاحتراف"؛ أصبح من الطبيعي أن نُشاهد لاعبًا يرتدي قميص فريقٍ ما، ثم ينضم إلى غريمه التاريخي فيما بعد.

وهذا ما قد يحدث قريبًا مع الدولي الشاب عبدالله الحمدان، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والذي دخل "الفترة الحرة" من عقده، دون أن يُجدد حتى الآن.

ليس هذا فقط.. العديد من التقارير المحلية الموثوقة؛ تؤكد أن نادي النصر - وهو غريم الهلال التاريخي -، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحمدان لضمه.

ويحق للحمدان أن يوقع مع أي فريق حاليًا، دون العودة إلى إدارة الزعيم الهلالي؛ على أن ينضم إليه مجانًا، في صيف عام 2026.

وقد يلجأ النادي الذي حصل على توقيع هذا المهاجم الشاب، للتفاوض مع إدارة الهلال؛ من أجل شراء "الستة أشهر الأخيرة" من عقده، وإن كان الأمر صعبًا إذا كان الطرف الآخر هو النصر.

المهم.. الأنباء المتزايدة عن اتفاق عبدالله الحمدان مع الفريق النصراوي، صاحبها الكثير من الجدل؛ وذلك بين من يُؤيد هذه الصفقة، ومن يُعارضها.

ومن ناحيتنا.. نستعرض أهمية صفقة الحمدان لنادي النصر في السطور القادمة، رغم كل ما يُحيط بها من مساوئ وعيوب أيضًا.

    عبدالله الحمدان.. صفقة يحتاجها كريستيانو رونالدو كثيرًا

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قلب هجوم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ قد يكون على رأس المستفيدين من صفقة المهاجم الدولي عبدالله الحمدان، إذا تمت بشكل رسمي.

    استفادة رونالدو من صفقة الحمدان في النصر؛ من الممكن تلخيصها في نقطتين مهمتين للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: إراحته في بعض المباريات خلال الموسم الرياضي؛ خاصة مع تقدمه في العمر "41 سنة قريبًا".

    * ثانيًا: مساعدته فوق أرضية الملعب في بعض المباريات؛ خاصة التي تطلب اللعب بثنائي قلب هجوم.

    والبعض قد يقول إن رونالدو، لا يُمكن أن يلعب مع مهاجم آخر؛ ولنا في الكولومبي جون دوران، أكبر مثال على ذلك.

    لكن.. الحمدان ليس بالمهاجم التقليدي؛ حيث يتمتع هذا اللاعب بذكاء تكتيكي، يُمكنه من سحب المدافعين وفتح المساحات لزملائه مع الذهاب للجناح أيضًا.

    لذلك.. أدوار عبدالله الحمدان لن تتداخل أبدًا مع رونالدو، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ بل قد تساعده في مباريات محددة خلال الموسم.

    عبدالله الحمدان.. صفقة تساعد نادي النصر في "الكوتا الأجنبية"

    أيضًا.. صفقة انتقال المهاجم الدولي عبدالله الحمدان "المحتملة"، إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ سوف تساعد النادي كثيرًا، فيما يُعرف باسم "الكوتا الأجنبية".

    بمعنى.. الحمدان قد يوفر على نادي النصر، البحث عن مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات؛ مع التركيز على دعم مراكز أخرى في صفوف الفريق الأول، بمحترفين آخرين.

    وهُناك مراكز أكثر أهمية في النصر، تحتاج إلى التدعيم بلاعبين أجانب بالفعل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب ارتكاز "رقم 6"؛ وهي أزمة يُعاني منها النصر منذ سنوات.

    * ثانيًا: الظهير الأيسر؛ حيث يتم توظيف لاعبين في غير مراكزهم بهذا المكان.

    وبالتالي.. إذا أتم النصر صفقة الحمدان؛ فإن مركز قلب الهجوم لن يكون ذو أولوية كبيرة في الميركاتو، ما يجعله يتحرك بأريحية في باقي المراكز.

    والسبب أن النصر من المستحيل أن يتعاقد مع مهاجم، يلعب أساسيًا على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ لذلك فإن لاعب محلي "بديل" على مستوى جيد، قد يكفي بالغرض.

    عبدالله الحمدان.. مهاجم يخدم أسلوب جورج جيسوس بامتياز

    هُناك نقطة تكتيكية مهمة للغاية، تتعلق بصفقة انتقال المهاجم الدولي عبدالله الحمدان "المحتملة"، إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ تتعلق بالمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على وجه التحديد.

    ومن غير المعروف أساسًا؛ هل سيستمر جيسوس في صفوف النصر إذا انضم الحمدان في صيف 2026، أم لا.

    إلا أنه دعونا نشير مبدئيًا إلى أن جيسوس، يعلم إمكانات الحمدان جيدًا؛ وذلك بعدما أشرف على تدريبه في نادي الهلال، في الفترة من صيف 2023 إلى مايو 2025.

    وإمكانات هذا المهاجم الدولي الشاب، تتناسب كثيرًا مع طريقة لعب المدير الفني البرتغالي المخضرم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جيسوس يعتمد على أسلوب الضغط العالي والمتقدم، على الفريق المنافس.

    * ثانيًا: طريقة لعب جيسوس، تحتاج أن تبدأ عملية الضغط من مهاجمي النصر والأجنحة.

    * ثالثًا: الحمدان يتمتع بقدرات بدنية قوية، ما يُمكنه من القيام بعمليات الضغط التي يحتاجها جيسوس.

    ومن هُنا.. فإن صفقة الحمدان ستخدم جيسوس كثيرًا، في مباريات بعينها؛ خاصة في ظل عدم امتلاك لاعبين حاليين في خط المقدمة، ينفذون أسلوب الضغط المتقدم بشكلٍ جيد.

    عبدالله الحمدان.. ليست صفقة "مكايدة" للهلال رغم كل مساوئها

    أخيرًا وبعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يتأكد لنا أن نادي النصر يحتاج إلى صفقة المهاجم الدولي عبدالله الحمدان تكتيكيًا، وليس للأمر علاقة بـ"مكايدة" الغريم التاريخي الهلال - فريق اللاعب الحالي -.

    نعم.. نحن شرحنا كيف يحتاج النصر للحمدان، رغم الكثير من المساوئ التي قد تحيط بالصفقة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضعف المعدل التهديفي؛ منذ بداية مسيرته الكروية.

    * ثانيًا: بعض القرارات السيئة؛ وتحديدًا أمام مرمى المنافس.

    * ثالثًا: بطء الحركة في بعض اللحظات؛ التي تحتاج للسرعة.

    كل هذه النقاط هي من تجعل بعض من جمهور النصر؛ ينظرون إلى صفقة الحمدان، على أنها غير مفيدة للفريق.

    لكن بعض المدربين يحتاجون للاعبين من نوعية الحمدان، ينفذون بعض الأفكار التكتيكية فوق أرضية الملعب؛ بغض النظر عن إعجاب الجمهور بهم، من عدمه.

