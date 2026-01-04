واقعة ليست جديدة ومطالبات بسحب الـ3 نقاط .. حقيقة ارتكاب الهلال مخالفة قانونية في مباراة ضمك!

ووفق لائحة دوري روشن السعودي، في المادة "7.5"، يحق لكل نادٍ إجراء تبديل واحد إضافي، بالإضافة إلى التبديلات الخمسة، في حال وجود إصابة ارتجاج، وفقًا لبروتوكول التبديلات الدائمة الإضافة بسبب الارتجاج الصادر عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB.

* لا يحتسب التبديل بسبب الارتجاج ضمن عدد فرص التبديل المحددة.

* إذا تم إجراء تبديل عادي في نفس الوقت مع تبديل الارتجاج؛ تحتسب فرصة تبديل واحدة.

* إذا استنفد النادي فرصه الثلاث للتبديل، فلا يجوز له استخدام تبديل الارتجاج لإجراء تبديل عادي.

* في حال استخدم نادٍ تبديل الارتجاج، يحق للنادي المنافس إجراء تبديل إضافي واحد، والحصول على فرصة تبديل رائعة.

وفق هذا السياق، أفاد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، بأن الهلال استخدم حقه القانوني في إجراء 6 تبديلات، بعد إصابة جمال حركاس، لاعب ضمك، بارتجاج في الرأس وخروجه للتبديل، وأن إجراء ضمك للخمسة تبديلات، لا يلغي حق الهلال في إجراء تبديل سادس.

وأضاف الإعلامي نواف العقيل، بأن مراقب المباراة أبلغ الطرفين مباشرة بالسماح بإجراء التبديل السادس الإضافي، بسبب ضربة رأس حركاس وخروجه من ملعب اللقاء للإصابة.