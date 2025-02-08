عين على الحكم | ضاري العنزي "مذنب وضحية" .. القدر كان رحيمًا بضمك من طرد مبكر أمام الهلال

ماذا حدث في مباراة ضمك والهلال؟

شهدت مباراة ضمك والهلال، لقطة جدلية، من قِبل الحكم الألماني سفين جابلونسكي، في اللقاء المُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن حساب الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراة الهلال ضد ضمك، بقيادة سفين جابلونسكي، ويعاونه لاس كوسلوفسكي، إدوارد بيتينغر، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، وباسكال مولر حكمًا للفيديو، ويعاونه سفين واسشيتزكي.

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