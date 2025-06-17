ما لم تحدث معجزة! .. الهلال يتلقى ضربة قاسية ويخسر محترفه أمام ريال مدريد

معاناة الهلال مع الإصابات تتواصل..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "ضربة قوية"؛ قبل مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء.

الهلال يواجه ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد الزعيم الهلالي والفريق الملكي في "المجموعة الثامنة" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ بجانب كل من رد بول سالزبورج وباتشوكا.