الهلال ضد الخلود | اطردوا نيمار من أجل رينان لودي .. وميتروفيتش يواجه خطر بنزيما ورونالدو!

الهلال ينتصر على الخلود وسط تألق لودي وتراخي الشوط الثاني!

حقق نادي الهلال الفوز على نظيره الخلود برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في مباراة بها العديد من الملاحظات التي يجب أن نتحدث عنها.

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الهلال واصل سلسلة اللاهزيمة في دوري روشن، حيث وصل إلى 51 مباراة على التوالي دون هزيمة في الدوري تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس.

النسخة العربية من "GOAL" تُلقي الضوء على أبرز النقاط في انتصار الهلال على الخلود في دوري روشن..

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