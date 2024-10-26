الهلال ضد التعاون | الربيعي يُعاني من "التجميد" وكنو عوّض روبن نيفيش .. وحل جورج جيسوس "الاضطراري" قبل ديربي النصر!

الهلال فاز ولكن هناك الكثير من المشاكل!

فوز بأقل مجهود، هو العنوان الأمثل للانتصار الذي حققه نادي الهلال على التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الهلال لعب مباراته ضد التعاون ولديه العديد من المشاكل، أبرزها غياب البرتغالي روبن نيفيش لاعب الوسط، وأيضًا اهتزاز مستوى الحارس البديل محمد الربيعي، بجانب الضغط البدني الهائل للفريق.

ونتحدث عن كل هذه الأمور وأكثر خلال السطور التالية، بعد انتصار الهلال على التعاون.

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